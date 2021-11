Prince Harry : « L’argent ou l’honneur de sa mère ? », une intime de Lady Di somme le duc de Sussex d’abandonner un juteux contrat !

Le duc de Sussex a signé un contrat juteux avec la plateforme de streaming Netflix. Un accord qui repose sur la production d’un film documentaire sur la vie de Lady Diana, maman du prince Harry et du prince William. Mais seulement, comme l’a révélé The Sun ce dimanche 7 novembre, le prince pourrait bien annuler son accord avec Netflix et renoncer à 150 millions d’euros. Une renonciation qui serait initiée par une intime de la princesse Diana.

Le problème qu’il y a eu lors du tournage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry, Duke of Sussex🌐 (@duke_.of_sussex)

Ce dimanche 7 novembre, The Sun a annoncé que le prince Harry devrait bientôt renoncer à son contrat signé avec Netflix. Un contrat qui s’élève à plus de 100 millions de livres. Cette probable rupture de contrat suivra après que Jemina Kahn, l’une des amies proches Lady Diana de regrettée mémoire, ait claqué la porte du tournage de la prochaine saison de la série The crown. Selon cette dernière, les réalisateurs auraient fait preuve de manque de respect envers Lady Di. Raison pour laquelle il y aurait eu des grincements sur le plateau de tournage et ce qui aurait poussé la jeune femme a demandé que son nom ne figure plus dans la série.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry (@princeharryofengland)

La jeune femme en question indique qu’il y a eu manque de respect envers l’image et l’intégrité de la princesse de Galles. The Sun a d’ailleurs expliqué en détail que « L’histoire de son amie n’est pas aussi respectueuse et compatissante que ce dont elle espérait« . Elle a été formelle, elle ne veut plus continuer l’aventure.

Les hypothèses quant à la rupture du contrat par le prince Harry

La biographe Angela Levin, autrice de l’œuvre Harry : A Biography of a Prince, a déclaré auprès de The Sun que le mari de Meghan Markle n’a pas encore fait de commentaire depuis qu’il a ratifié son accord avec Netflix. Puis, elle a fait savoir qu’il devrait mettre un terme à son contrat avec la plateforme de streaming parce qu’il est clair que le prince se penchera du côté de sa maman. L’écrivaine a continué en demandant ce qui est plus important, l’argent ou la défense de sa maman ? Puis, elle a poursuivi en précisant que ça serait surprenant qu’il ne pousse pas un coup de gueule au sujet du manque de respect évoqué par l’amie de sa défunte mère. Il faut tout de même noter que la prochaine saison de la série The Crown sera focalisée sur les dernières années du règne de la princesse Diana.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry (Info) (@harry.dukeofsussex)

Tout était prévu pour que la série se termine sur les derniers instants de la vie de Lady Di à Paris, dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Alors, si le duc de Sussex venait à s’indigner pour le manque de respect soulevé par l’actrice plus haut, la saison 5, dont la sortie est initialement prévue pour novembre 2022 sur Netflix, pourrait être annulée. Mais également, The Sun a révélé que Ingrid Seward, éditrice du magazine Majesty, pense fermement que le prince Harry pourrait revenir sur sa décision. Seul l’avenir nous dira la décision que prendra le mari de Meghan Markle.