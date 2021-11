Kate Middleton : son frère James de retour sur les réseaux sociaux après 02 mois de detox

Récemment marié à la ravissante Alizée Thévenet, James Middleton a dû se mettre à l’écart des réseaux sociaux pour pouvoir profiter pleinement de sa lune de miel avec sa chérie mais aussi pour une raison qu’il a pris la peine d’expliquer. C’est ce jeudi 4 novembre que le frère de la duchesse de Cambridge a fait son retour sur les réseaux sociaux en publiant une photo sur Instagram. Une détox numérique qui a visiblement fait beaucoup de bien au jeune marié.

James Middleton content d’avoir pris cette pause numérique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kate Middleton (@_kate_middleton_royal)

James Middleton a passé deux mois loin des réseaux sociaux. Ce jeudi 4 novembre, le jeune marié a partagé un premier cliché depuis qu’il a pris sa pause digitale. En légende de la photo, il a expliqué avoir été très occupé à vivre ses premiers mois de mariage et qu’il a pleinement profité du temps passé avec sa femme. Il a ensuite déclaré s’être rendu compte d’avoir volontairement pris une détox digitale. Après avoir passé du bon temps avec sa chérie, Alizée Thévenet, James Middleton a conseillé fortement ses abonnés de souvent faire une cure de désintoxication sur les réseaux sociaux. Puis, il a continué en expliquant que l’idéal c’est « de se déconnecter pour se reconnecter« . Il s’est enfin montré reconnaissant en remerciant tous ceux et celles qui lui ont tendu la main ces derniers mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Middleton (@jmidy)

Il faut rappeler que le samedi 11 juillet dernier, James Middleton et Alizée Thévenet ont convolé en justes noces. Un mariage qui a finalement eu lieu après plusieurs reports dus au Covid-19. Au lendemain de son mariage, le frère de Kate Middleton avait écrit : « Hier, j’ai épousé l’amour de la vie entourée par la famille, les amis, et bien-sûr, quelques chiens, dans le beau village de Bormes-les-Mimosas. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis heureux« .

Les Cambridge en arrière-plan devant le couple James et Alizée

Lors du mariage de James Middleton et Alizée Thévenet, le prince William et son épouse étaient comptés parmi les invités. C’est dans la plus grande discrétion qu’ils ont fait le déplacement du Royaume-Uni pour la France. Au cours d’un entretien à Nice-Matin, le maire de la ville de Bormes-les-Mimosas a d’ailleurs fait savoir que les Cambridge sont arrivés à Heyres en avion avant de se rendre à Bormes, lieu de célébration des épousailles. Il a fait savoir qu’il était dans le secret, qu’il ne pouvait rien dire, mais aussi qu’il y avait un service d’ordre et que la sécurité avait été renforcée. Le maire a également souligné que les futurs roi et reine d’Angleterre ne voulaient pas voler la vedette aux stars du jour. Il a au passage reconnu que James Middleton est un garçon très sympathique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Middleton (@jmidy)

Si le mariage s’est déroulé à Bormes, c’est parce que la famille d’Alizée y a récemment acheté une propriété et le maire s’est contenté d’avoir célébré l’union civile de leur fille. Après avoir profité de son statut d’homme marié, James Middleton est de nouveau connecté et peut aisément répondre aux messages et commentaires de ses followers.