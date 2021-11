Prince Charles : Elton John avec sa canne, décorée par le duc

Mercredi dernier, le prince Charles a honoré le célèbre chanteur britannique Elton John, en lui décernant l’insigne des compagnons d’honneur.

Elton John à nouveau décoré

Impossible de parler de la musique britannique sans évoquer le nom d’Elton John, figure incontestable du pop mondiale. Il a brillé pendant longtemps et continue de le faire. Ce grand homme s’est forgé une place au panthéon de la musique mondiale. Nul doute que l’évocation de son nom suffit pour déplacer des montagnes. Tout au long de sa glorieuse carrière, le célèbre musicien de 74 ans a été décoré à plusieurs reprises et a reçu de nombreuses récompenses. Ainsi, en 1988, Elizabeth II, elle-même avait remis en main propose à l’artiste, l’insigne de commandeur et chevalier de l’Ordre de l’Empire britannique. Cette année encore, il a eu droit à une nouvelle décoration. Cette fois-ci, c’est le futur roi d’Angleterre qui s’est chargé de lui attribuer la récompense. Il s’agit de l’insigne de l’Ordre des compagnons d’honneur. Désormais, Paul McCartney n’est plus le seul rockeur à avoir reçu ce mérite. Pour information, le nouveau titre reçu par Elton John a été créé en 1917 par le roi Georges V grand-père, de la reine Elizabeth II, pour récompenser toutes personnes ayant accompli un service de grande importance à la nation anglaise.

Elton John, blessé à la hanche

Accompagné de son époux David Furnish, Elton John a fait une entrée spectaculaire au palais royal dans un magnifique costume-cravate avec une jolie canne dans ses mains. Bien entendu la canne n’était pas simplement pour ajouter une touche de beauté à son look, ou encore pour la publicité. En effet le chanteur de 74 ans serait en train de souffrir d’une blessure à la hanche. C’est même pour cela que la plupart de ses concerts auraient été reportés.

Zoom sur la biographie d’Elton John

Il est né un mardi de mars 1947, plus précisément le 25, dans la banlieue de Pinner. Elton John s’intéresse à la musique dès ses 15 ans après que son beau-père Fred Farebrother ait fondé le groupe Bluesology. Le jeune chanteur sort son premier album en 1969. Si ledit album n’a pas été très bien accueilli par le public dès sa sortie, il fera le show l’année suivante notamment avec le titre Your song, sorti en 1970 par le chanteur pour compléter l’album. Et ce fut le début de la longue carrière de ce grand homme. Devenue star de la musique Elton John à très rapidement voulu créer un lien particulier avec son public. Dès lors, il révèle à ses fans son homosexualité. Mais cette nouvelle information résonne comme une bombe qui a fait s’écrouler la popularité du musicien.

S’il a réussi à reconquérir le cœur de son public Elton John a failli à de nombreuses reprises foutre sa carrière en l’air à cause de son addiction à l’alcool et à la drogue. Il n’aurait jamais pu devenir cette star planétaire qu’il est présentement s’il ne s’était pas vite ressaisi. Aujourd’hui encore, le chanteur continue de regretter cette période sombre de sa vie ou l’alcool et la drogue étaient ses seules raisons de se lever le matin. Toutefois, il peut s’estimer heureux d’avoir pu réussir à s’en passer pour de bon.