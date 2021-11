Kim Kardashian : qui est ce remplaçant de Kanye West pour qui elle est tombée ?

Kim Kardashian a-t-elle trouvé son nouveau prince charmant ? Alors que son divorce est toujours en cours, la star de télé-réalité pourrait avoir déjà trouvé le remplaçant idéal de Kanye West.

Kim Kardashian est amoureuse de Pete Davidson

Alors que les rumeurs vont de bons trains sur la possible annulation de son divorce avec Kanye West, Kim Kardashian serait déjà amoureuse d’un autre homme. C’est plutôt ce que pensent nos confrères du magazine Us Weekly. Dans une récente publication, le média fait savoir que la mère de North, Chicago, saint et de Psalm serait complètement tombée sous le charme du célèbre humoristique Pete Davidson de 14 ans, son cadet. Ainsi, les deux stars devenues très proches l’une de l’autre auraient été aperçues très complices à plusieurs reprises déjà. Une source a confié au Us Weekly que Pete Davidson comblait totalement l’ex-épouse de Kanye West, désormais impatiente de voir sur quoi débouchera leur relation. Toujours d’après le magazine, cette relation naissante serait totalement approuvée par l’entourage de la star de la téléréalité. Kim Kardashian pourrait donc très prochainement officialiser cette relation avec son nouveau chéri.

Cependant, nous pensons que le nouveau couple pourrait bien assez tôt être confronté à un obstacle. En effet, dans un entretien enregistré au mois d’octobre et publié le 4 novembre dernier, Kanye West avait révélé au Daily Mail qu’il considérait toujours Kim Kardashian comme étant son épouse tant qu’il n’aurait pas vu les papiers de divorce. Probablement toujours amoureuse de son ex-femme, le rappeur a révélé à nos confrères du Daily Mail, qu’il souhaitait renouer avec cette dernière. Ainsi, Kim Kardashian aura-t-elle à faire un choix entre son nouveau prince charmant et le père de ses enfants avec qui elle n’a même pas encore fini de divorcer ? Difficile de donner une réponse précise à cette question à l’heure actuelle.

Que savoir sur Kim Kardashian ?

C’est dans la ville de Los Angeles que Kimberly Noël Kardashian, de son nom complet à vue le jour. C’était un mardi d’octobre 1980, plus précisément le 21. Son père, Robert Kardashian était connu pour avoir été l’un des avocats d’O.J Simpson dans l’affaire du meurtre de sa femme et de l’ami de cette dernière. Quant à sa mère, Kris Jenner elle était simplement connue pour être l’épouse d’un grand avocat. Avant son mariage avec le producteur de musique Damon Thomas et 2000, Kim Kardashian a eu une histoire d’amour avec le chanteur américain TJ Jackson, neveu du célèbre auteur-compositeur-interprète Michael Jackson. C’est d’ailleurs avec celui-ci que la future star de télé-réalité a perdu sa virginité alors qu’elle n’avait que 14 ans. Après un premier mariage difficile, la future épouse de Kanye West a retrouvé l’amour dans les bras du célèbre chanteur Ray J en 2003. Avec lui, elle enregistre une sextape qui fut diffusé à son insu en 2007.

Sa relation avec Kanye West a pris une grande ampleur à partir de 2012. Avant cette année les deux célébrités n’étaient que de simples amies. Si les relations de Kim Kardashian n’ont jamais débouché sur la naissance d’un enfant, la star de télé-réalité aura connu la maternité à quatre reprises pendant son idylle avec Kanye West. Leur amour était presque parfait et plein de surprises. Une relation grandement appréciée par les fans. C’est donc avec grand regret que ceux-ci ont appris la nouvelle du divorce de Kim Kardashian et de Kanye West.