Véronique Sanson : fin d’un cauchemar de 20 ans après l’interpellation de sa pire fan

La chanteuse Véronique Sanson subissait le harcèlement d’une fan très étonnante. Pendant 20 longues années, une admiratrice a fait vivre un quotidien cauchemardesque à la femme de 72 ans. Cette admiratrice loufoque était tellement obsédée par la chanteuse qu’elle avait élu domicile devant la demeure de l’artiste. L’arrestation de cette fan est venue apporter un grand soulagement à l’artiste qui avait déjà exprimé sa lassitude et son envie d’avoir une vie tranquille. La prévenue de son côté, toujours persuadée que l’amour qu’elle a pour Véronique Sanson est réciproque, a promis de la laisser tranquille et surtout de la tromper avec une autre personne.

Une fan troublée

Cela faisait déjà 20 ans comme Véronique Sanson était harcelée par une fan. La chanteuse a été contente d’apprendre que cette dernière a été interpelée. D’après le site Actu78, une femme de Brest, âgée de 59 ans a été mise aux arrêts cet été qui vient de finir. Elle a été interpelée parce que pendant deux décennies, elle s’est donnée le mal de parcourir 600 kilomètres afin de rencontrer son idole. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle se montrait parfois désobligeante. C’est même à quelques pas de la demeure de la chanteuse qu’elle s’est faite interpeller par la police. Une source proche de l’enquête a d’ailleurs fait savoir que cette dame vivait dans sa voiture et avait pour habitude de crier et d’appeler la star de la musique française jour et nuit. Tout en étant convaincue de la réciprocité de ses sentiments, cette admiratrice a écrit, pendant plusieurs années, des lettres d’amour à son idole. Et ce n’était pas tout car pendant toute la période de confinement, elle a fait plusieurs semaines garée devant le domicile de Véronique Sanson.

Une admiration nocive qui aurait débutée il y a de cela 20 ans aujourd’hui. C’était le jour d’un concert à Brest que la dame âgée de la cinquantaine a croisé Véronique sur scène et depuis ce jour, elle est tombée follement amoureuse d’elle. Comme l’a révélé la source, depuis ce temps, elle s’est dit que c’était réciproque et ce malgré le fait qu’elle n’ait jamais échangé le moindre mot avec la chanteuse. Tellement elle était obsédée par la chanteuse qu’elle est allée jusqu’à se mettre nue devant son domicile et s’est permise de proférer des menaces à l’intendante des lieux.

Les sentiments de la chanteuse face à cette situation

La chanteuse peut désormais se réjouir d’être à l’abri de cette érotomane qui l’a harcelé pendant 20 ans. D’après Actu78, la chanteuse a surtout fait part de sa lassitude de la situation et son envie d’être tranquille. La prévenue qui était censée comparaitre devant la 7e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles ce 5 novembre, a brillé par son absence. Son avocate quant à elle a brillé en obtenant un renvoi de l’affaire en donnant comme excuse le fait que sa cliente venait tout juste d’être placée sous curatelle.

La juge de son côté, a jugé bon de maintenir la prévenue sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans le département des Yvelines et d’entrer en contact avec Véronique Sanson, son équipe ou son intendante. Mais aussi avec l’obligation de se rendre régulièrement au commissariat de Brest et suivre un traitement médical. La dame de 59 ans a indiqué aux policiers qu’elle n’allait plus écrire à Véronique Sanson, qu’elle allait rester en Bretagne et en premier lieu, qu’elle se fera un immense plaisir de la tromper avec quelqu’un d’autre.