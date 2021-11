Simon Baker : célibataire, il s’est séparé de sa compagne Laura May Gibbs

Depuis quelques mois, Simon Baker et Laura May Gibbs ne sont plus en couple. C’est un proche de l’acteur qui a confirmé la nouvelle.

Simon Baker et Laura May, c’est désormais de l’histoire ancienne. L’interprète de »Jane » dans »The Mentalist » et la créatrice de vêtements de sport, Laura May Gibbs ont mis fin à leurs relations depuis quelques mois déjà.

Simon Baker et Laura May Gibbs se sont séparés depuis plusieurs mois déjà

Une nouvelle page s’ouvre pour Simon Baker. Mardi dernier, un porte-parole de l’interprète de « Patrick Jane » a fait savoir que ce dernier n’entretenait plus aucune relation avec celle qu’il convient dorénavant d’appeler son ex-petite amie, Laura May Gibbs. Une rupture survenue depuis quelques mois déjà. Si nous ignorons précisément dans quel mois les deux ex-amoureux se sont séparés, nous savons en revanche qu’en août dernier, ils ont été photographiés sur la plage de Bryon Bay Australie. Ce qui situe leur rupture soit dans le mois d’août, soit dans les mois qui ont suivi.

Laura May Gibbs, contre le vaccin anti-Covid ?

L’annonce de cette rupture par un proche de Simon Baker intervient seulement quelques jours après que Laura May Gibbs se soit engagé dans un mouvement antivax. Une position qui attise la polémique sur les médias sociaux. En effet, la femme d’affaires a décidé de fermer tous ses magasins de vêtements, et menace de ne pas les rouvrir tant que toutes les personnes, vaccinées ou non ne seront pas autorisées à y faire librement leurs achats.

S’opposant à l’obligation de la vaccination pour exercer certains emplois, l’entrepreneure a également décidé d’apporter son soutien à tous ses travailleurs qui ont perdu leurs emplois parce que refusant de se faire vacciner contre le Covid. D’après les informations relatées par nos confrères de Daily Mail, Laura May Gibbs aurait pris part, dimanche dernier, à une manifestation de protestation contre les mesures sanitaires mises en place en Australie.

Que savoir sur Simon Baker ?

C’est dans la ville de Launceston que le petit Simon Baker a vu le jour. C’était un mercredi de juillet 1969, plus précisément, le 30. Dès ses jeunes âges, l’acteur développe un certain attrait au sport, en participant à plusieurs compétitions de Waterpolo et de surf, au niveau national.

Cependant, lorsqu’il atteint la majorité, sa vision des choses a changé radicalement. Il commence à suivre les cours d’art dramatique. Sa carrière d’acteur est lancée seulement quelques mois plus tard. Il fait ses premiers pas à la télévision vers la fin des années 80. Et ce fut le début d’une longue carrière que vous connaissez si bien. Aujourd’hui il est connu pour ses rôles dans plusieurs séries notables comme Hartley, Cœur à vif, Le protecteur ou encore The Mentalist, qui a véritablement boosté sa popularité. Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que Simon Baker soit l’un des plus grandes figures du cinéma. En 2014, il était même classé par le célèbre magazine américain, Forbes comme étant le 8e acteur le mieux rémunéré avec près de 13 millions de dollars amassés en une seule année. Malgré sa célébrité, Simon Baker a consacré la majorité de sa vie à sa famille. Ainsi de 1993 en 2020, soit pendant 28 ans, l’acteur a été en couple avec Rebecca Rigg avec qui il a eu trois merveilleux enfants. Lesquels restent toute sa priorité en ce jour.