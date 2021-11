Meghan Markle : « Je me sens nul », ces excuses publiques de son frère face caméra

Il veut enterrer la hache de guerre ! Thomas Markle Jr, le frère de Meghan Markle, a décidé de présenter ses excuses à cette dernière après avoir tenté d’empêcher son mariage avec le prince Harry en 2018.

Thomas Markle Jr a essayé d’empêcher le mariage de sa démi-sœur

Simple mis en garde ou pure jalousie ? C’est la question que s’était posée le monde entier après avoir appris que Thomas Markle Jr avait envoyé une lettre au prince Harry pour lui déconseiller toute union avec sa petite-sœur. Prétendant, être le mieux placée pour connaître la future duchesse de Sussex, Thomas s’est littéralement chargé de la dézinguer de toutes les façons possibles dans sa lettre. Il a même indiqué au prince que cette femme qu’il allait prendre pour épouse ruinerait sa vie à jamais. Le but de cette manœuvre ? Décourager le prince Harry afin qu’il renonce à son mariage avec l’élue de son cœur. Cependant, il fallait bien plus qu’un bout de papier et quelques traces d’encre pour que le prince Harry abandonne son amoureuse. Ainsi, comme vous le savez, le mariage a bel et bien eu lieu. Et déjà deux enfants sont nés de cette union qui a attisé la polémique tant du côté de la famille du prince Harry que celui de la famille de Meghan Markle.

Si Thomas Markle Jr se révèle être le seul qui ait eu le courage d’envoyer un courrier au frère du prince William, il n’est pas le seul de sa famille qui soit contre le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry. En effet, Thomas Markle Sr, le père de la duchesse de Sussex ainsi que Samantha Markle, sa grande sœur, ont tous deux exprimé leurs mépris envers la future maman d’Archie. Jamais n’ont-ils manqué la moindre occasion de dénigrer publiquement l’actrice de Suits. Toutefois, dans ce dur moment de solitude où presque tous les membres de sa propre famille ainsi que ceux de sa belle-famille semblent la mépriser, Meghan Markle a quand même pu compter sur le soutien indéfectible de sa mère qui est venu à plusieurs reprises en Angleterre pour lui rendre visite.

Thomas Markle Jr présente publiquement ses excuses à sa sœur

Aujourd’hui 3 ans plus tard, place aux regrets pour Thomas Markle Jr. Le candidat de télé-réalité a eu une réaction pour le moins, inattendue dernièrement. En effet devant la caméra, le cinquantenaire a présenté publiquement ses excuses à sa sœur. S’il a reconnu avoir été trop loin dans ses actes contre sa sœur, le beau-frère du prince Harry a déclaré qu’il traversait un moment très stressant à l’époque où il a envoyé la lettre. Le cinquantenaire a expliqué en réalité que l’officialisation de la relation de sa sœur avec un membre éminent de la famille royale a mis toute la famille de celle-ci sous exposition médiatique. Dès lors il n’avait plus de vie privée et le voile était complètement levé sur sa personnalité. C’est donc ce qui aura engendré sa colère envers sa sœur. Désormais il espère faire la paix avec le couple, et obtenir son pardon par la même occasion. Il est même allé un peu plus loin en déclarant être totalement fier de sa sœur et de sa nouvelle famille.