Lara Fabian s’affiche en petite tenue avant son concert à l’Olympia

La star internationale Lara Fabian, âgée de 52 ans, sera sur scène les 3 et 4 octobre 2022 à l’Olympia pour son Best Of World Tour. En pleine préparation, elle partage avec ses fans une photo d’elle sur Instagram où elle est très légèrement vêtue.

Lara Fabian : une star très appréciée du public

Connue depuis les années 90, Lara Fabian est une chanteuse, auteure-interprète, particulièrement appréciée du public. Son expérience professionnelle et sa gentillesse naturelle lui ont permis de faire partie du jury de The Voice ainsi que de La Voix (version canadienne de The Voice). Depuis deux ans, elle est également directrice de la Star Académie version canadienne. Elle a cependant dû décliner la récente proposition pour devenir directrice de la nouvelle version française de la Star Académie qui reviendra bientôt sur vos écrans faute de temps.

A chaque concert et à chaque passage télévisuel, Lara Fabian sème la joie autour d’elle. C’est une star qui a les faveurs du public et c’est pour cette raison qu’elle est de plus en plus sollicitée pour de nouvelles émissions. Sa bienveillance et son partage d’expérience ne font plus aucun doute.

Photogénique, Lara Fabian n’a pas à rougir de son physique

Vue le 2 octobre à la Fashion Week dans un corset qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, elle renouvelle l’expérience aujourd’hui dans une tenue légère mais avec toujours l’élégance qui la caractérise. En effet, en pleine préparation de son concert du 3 octobre à L’Olympia (et avant d’enchainer sa tournée européenne en passant par Strasbourg, Annecy, Genève, Lyon, Marseille ou encore Montpellier), elle partage avec ses fans une photo d’elle dans ce qui semble être son hôtel parisien réservé pour l’occasion.

Cette femme de 52 ans peut être fière de son physique. Alors que certains personnes pourraient paraitre vulgaire dans la même tenue et la même position, il n’en est rien pour Lara Fabian. Elle sait rester elle-même : élégante et raffinée en toutes circonstances.

Star au top dans le monde entier depuis une trentaine d’années, Lara Fabian ne cesse de nous ravir à chaque apparition. C’est une star à portée de son public qui n’hésite pas à partager des moments intimes de sa vie en toute simplicité.

Source photos : compte Instagram larafabianofficial