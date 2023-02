Pierre Palmade : entre accusateurs et défenseurs, les internautes se déchainent sur la toile

Suite à son accident de la route, il y a quelques jours, et à son message assez étrange sur Instagram, Pierre Palmade reste toujours dans un état critique. Son cas suscite la curiosité de nombreux internautes et devient un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux. Entre les accusateurs et les fans, défenseurs, de l’humoriste, les avis et commentaires divergent à ce sujet.

Certains n’hésitent pas à crier au scandale

Comme d’habitude, nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à crier au scandale lorsque des personnalités ou des stars se trouvent dans des situations délicates. Et voilà encore, ce phénomène se reproduit après que l’humoriste, Pierre Palmade, ait provoqué un accident de la route assez violent, ce 10 février dernier.

Certes, ce dernier a été à l’origine des blessures d’au moins quatre personnes, dont un enfant de six ans et une femme enceinte, qui a perdu son bébé. Aussi, l’on affirme, après les dépistages d’alcoolisme et de certains stupéfiants, que l’humoriste a été dans état où il ne devrait pas prendre le volant.

Bon nombre d’internautes lancent alors des commentaires relativement durs à l’encontre de Pierre Palmade, alors que celui-ci se fait encore hospitaliser.

Pour exemple, voici certains commentaires : « Non P.Palmade n'est pas une victime et ça me gêne beaucoup que les médias le victimisent en retraçant son parcours. »

Il y a ceux qui se montrent indulgents envers l’humouriste

Après que la sœur de Pierre Palmade ait transmis un message affirmant que l’humoriste aurait honte de cette situation, les choses pourraient se calmer.

Hélène Palmade a rapporté les paroles de son frère en demandant pardon auprès des victimes. De tels propos ont ouvert l’esprit de certaines personnes à être plus tolérantes, malgré l’arrivée de l’accident.

Des fans et amis de l’humoriste interviennent ainsi en soutenant qu’il s’agissait d’un fait qui pourrait arriver à n’importe qui. Leurs éclaircissements incitent d’autres internautes à se montrer plus indigents face à cette situation et à éviter cette mentalité qui visent à vulgariser lorsque des stars éprouvent des difficultés.

Les enquêtes continuent avec diverses pistes intéressantes

Certains faits constatés autour de cet accident pourraient aider les enquêteurs à avancer dans cette affaire. Outre le test de cocaïne positif réalisé, quelques phénomènes méritent d’être évoqués.

Il y a d’abord ce cambriolage qui s’est produit la nuit du lundi à mardi, dans le domicile de l’humoriste. D’après les nouvelles, il n’y a eu aucun objet disparu. S’agissait-il alors d’une sorte d’opération de nettoyage ? Aussi, les deux autres personnes qui étaient avec Pierre Palmade lors de l’accident ne sont pas encore trouvées.

D’autres pistes mènent également vers la possibilité d’une sortie pour une soirée « chemsex ». La découverte des poppers et certains objets à des fins sexuelles dans la maison de l’humoriste a attiré l’attention des enquêteurs.

Quant au parquet de Melun, il a ouvert des enquêtes sur la possibilité « d’un homicide et des blessures involontaires » pour l’accident, et sur l’infraction concernant la loi de circulation ainsi que celle à la législation sur les stupéfiants.