Pierre Palmade : découvrez les réactions de ces amis stars au sujet de l’accident

Dans ce genre de situations où l’humoriste est, justement, le principal mis en cause, difficile de s’exprimer sur le sujet. Découvrez les réactions des amis proches de Pierre Palmade au sujet de l’accident.

Pierre Palmade reçoit le soutien de certains de ses amis

"La prise de cocaïne était récente ! "

Seulement le rigolo maintenant il y'a une mère qui à perdue son bébé, très gravement blessée ainsi qu' un enfant de 6 ans et son frère… et toi tu vas t'en sortir le camé ! #Palmade pic.twitter.com/uog6Nwy2X9 — Chris – 🇫🇷 ♱ (@Reine_Margot2) February 11, 2023

Pierre Palmade est un humoriste extrêmement connu et qui possède de très nombreux amis aussi connus que lui. Alors forcément, lorsqu’ils ont appris l’accident de l’humoriste, certains d’entre eux ont tenu à lui exprimer leur soutien. Voici les principales réactions du show business après l’accident :

Touchée, Christine Bravo a dit « Mon Pierrot, j’apprends que tu as eu un accident. Dis-moi que tu vas bien ! ».

Floriant Gazan, des Grosses Têtes a quant à lui, dit « Une énorme pensée pour notre copain. »

Isabelle Mergault a réagi en deux temps : « Tiens bon Pierre ! Cette annonce m’anéantit. » puis, elle a ensuite ajouté « La une est sur Pierre car tout le monde le connaît et il concentre par son nom, les autres victimes. Si Pierre n’avait pas été dans la voiture, personne n’aurait eu vent de cet accident. Pitié, pas de polémique dans ce drame qui touche ces 5 personnes. ».

Nathalie Marquay a également réagi en publiant un message sur Instagram : « Sois fort, on pense très fort à toi et on prie, mais aussi pour cette femme enceinte et son fils. ».

D’autres stars se sont également exprimées sur le sujet, mais ont tenu des propos plutôt mitigés comme François Rollin : « Cette addiction, je l’ai vue de près. Je l’ai vu lutter. Je sais comme c’est affreux. Le système de soin ne sait pas prendre en charge les addictions. Le cas de Pierre est particulier. Je n’ai pas à défendre Pierre. Pierre a commis une faute grave. Il faudra que la justice passe. ».

Jean-Marie Bigard a voulu apporter son soutien à son ami : « Pierre a eu pas mal de problèmes. Je suis très embêté pour parler parce que Pierre je l’ai toujours aimé comme un frère, mais c’est d’abord ma compassion pour les victimes de cet accident qui n’y sont pour rien. » puis il a ajouté « Je suis obligé de dire c’est que Pierre Palmade est responsable à 100 % de cet accident. ».

Beaucoup ont préféré s’abstenir de parler de l’accident

Si beaucoup d’amis n’ont pas hésité à parler de l’accident sur les réseaux sociaux, notamment, certaines stars ont préféré éviter de donner leur opinion comme Muriel Robin qui s’est déplacée au chevet de l’humoriste, mais ne s’est pas exprimée publiquement.

De même, Michèle Laroque et Véronique Sanson n’ont pas tenu à s’exprimer.

Cet accident a principalement causé la perte du bébé d’une femme enceinte. Mais pas seulement puisqu’un homme a également été envoyé à l’hôpital avec un pronostic vital engagé et un enfant de 6 ans s’est retrouvé dans le coma et risque de garder des séquelles de l’accident.

Pierre Palmade a lui aussi été blessé et placé en réanimation, mais ses jours ne sont désormais plus en danger.