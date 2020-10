Cyril Hanouna : la vérité sur sa relation avec Fanny Neguesha !

Cela fait maintenant dix ans que la situation de Cyril Hanouna n’était manifestement pas la même que celle dans laquelle il se trouve aujourd’hui. Tout au contraire, tout semblait indiquer que sa carrière ne lui mènerait pas vraiment à la réussite.

Cyril Hanouna pouvait bien sûr compter sur quelques amis loyaux et des contacts. Il était néanmoins très clair pour lui que sa carrière n’avait pratiquement aucune chance de se dérouler comme il l’aurait souhaité.

Ce qui est encore plus grave, c’est qu’à certains instants dans sa vie, il a été confronté à de gros soucis liés aux finances. Mais, ce sont ces difficultés financières qui ont eu un grand impact sur lui. Elles ont fait de lui la personne qu’il est devenu aujourd’hui et surtout, elles ont renforcé sa proximité avec son public.

À vrai dire, les fans sont sacrés pour Cyril Hanouna et on ne les touche pas ! Force est de constater que le succès qu’il a eu il y a dix ans, lorsqu’il présenta un petit programme intitulé « Ne touche pas à mon poste », est essentiellement le fruit de leur influence. Ce soutien indéfectible de ses fans lui a permis de devenir le présentateur de télévision le mieux payé de toute la France et il continue à faire parler de lui chaque jour sur TPMP.

Une relation amoureuse avec Fanny Neguesha ?

Sachant pertinemment qu’on lui a donné une chance de réussir et de faire voler l’écran en éclats, Cyril Hanouna n’hésite pas à donner une chance à des inconnus qui, selon lui, possèdent toutes les qualités nécessaires pour réussir dans le monde du petit écran.

Le fait est que cela suscite de nombreuses rumeurs à son propos chaque fois qu’une nouvelle recrue fait ses débuts dans son émission. À chaque fois, il est rapidement question d’une histoire d’amour avec Cyril Hanouna.

Fanny Neguesha rétablit les faits !

Ayant eu écho de ces rumeurs, Fanny Neguesha a récemment exprimé très clairement son point de vue dans une interview qui lui a été accordée par un blogueur. Elle a tout de suite tenu à préciser qu’elle n’a jamais eu une aventure amoureuse avec Cyril Hanouna.

D’après elle, si elle a en effet été choisie, c’est uniquement en raison de ses qualités et pas pour autre chose. Par ailleurs, elle estime que Cyril Hanouna est un véritable mordu du travail et qu’il n’a pas de temps à consacrer à une telle aventure.

Une relation strictement professionnelle

L’ancienne petite-amie de Mario Balotelli a ainsi confirmé au blogueur qu’il n’y avait rien de spécial entre elle et le trouble-fête du C8 :

« Cyril Hanouna est magnat du boulot. Sincèrement, s’il vous fait venir dans son émission, il sait exactement la raison pour laquelle il vous y emmène. Il se montre très franc avec toi. Nos échanges sont strictement professionnels. »

Par ailleurs, Fanny-Love Robert, de son vrai nom, est manifestement très amoureuse et ne manque jamais une occasion de s’afficher sur les réseaux sociaux en compagnie de son nouvel amoureux, Mario Lemina, qui est également footballeur :

« Je l’ai choisi parce que, dans une certaine mesure, il me faisait énormément penser à mon père. À notre rencontre, je l’ai trouvé aussi simple que moi. Il est très calme et ce n’est qu’avec un homme comme lui que je peux faire ma vie. »