Inès Loucif (Koh-Lanta) : elle trouve l’amour dans une télé-réalité !

Les pronostics indiquant qu’Inès Loucif, la candidate de « Koh-Lanta, l’île des héros » se lancerait dans la téléréalité se sont avérés vrais.

Elle est effectivement l’une des candidates de la villa des cœurs brisés. Dans cette émission, elle a trouvé l’amour alors que ce n’était pas tellement au programme.

La villa des cœurs brisés pour sauver son couple

Avant de se rendre à cette seconde télé-réalité, la jeune Toulousaine était déjà dans une relation. Elle a fait en sorte de garder en secret l’identité de la personne en question. En revanche, elle a tout de même choisi de participer à cette opportunité que lui a offerte TFX.

Elle avait affirmé que ce genre de programmes télévisés ne la tentait pas, mais une fois qu’elle a eu les détails de la production, Inès Loucif s’est laissée tenter par l’aventure. Inès avait une grande confiance en la solidité de son couple avant de faire son entrée dans la villa.

Inès Loucif s’est fait remarquer du public dans sa participation à Koh-Lanta, émission pour laquelle elle a été parmi les finalistes. Ayant repris sa vie normale et son métier d’infirmière, elle a annoncé quelques mois plus tard son souhait d’assurer de nouveau sa présence derrière le petit écran.

Un amour inattendu à la villa pour Inès Loucif

Elle a ainsi posé ses valises devant les caméras en ayant la ferme intention de ne pas se laisser tenter ni de jouer aux jeux de la séduction. Son motif pour participer à l’émission était de résoudre ce qu’elle considère comme « une vraie problématique de vie ».

C’était un pari risqué, car la distance est une épreuve difficile pour un couple, sans compter les nombreuses tentations. Cela aura cependant pris seulement quelques semaines avant qu’elle ne tombe dans les bras de l’un des candidats.

L’heureux élu n’est nul autre que Tristan, que nous avons également connu pour avoir été dans l’émission Love Island. L’alchimie n’a pas manqué entre les deux et ils sont déjà en train de se préparer pour une énième télé-réalité, soit La Bataille des Couples 3.

Qui est Inès Loucif de Koh-Lanta ?

Nous ne connaissons pas vraiment la jeune femme de 25 ans avant l’émission Koh-Lanta. Elle s’est imposée sur l’île et a survécu aux nombreuses semaines pour se retrouver parmi les finalistes. Depuis, l’infirmière de profession a séduit le cœur des téléspectateurs et a gagné de plus en plus de fans sur Instagram.

Ayant initialement fait part de ses complexes physiques, notamment le fait qu’elle ne souhaite pas faire de facecam sans filtres, elle a récemment annoncé de vouloir refaire la poitrine. Suite à cette opération, elle semble bien plus à l’aise avec son corps en ligne et nous voyons bien plus de photos d’elle en bikini qu’avant.