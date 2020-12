Louane : la chanteuse se confie sur sa relation son compagnon !

Louane est une étoile montante de la musique. Elle vient de lancer son nouvel album « Joie de vivre » et les fans sont heureux d’entendre de nouveau sa voix angélique.

Tout ce qui se passe dans la vie professionnelle de la jeune femme n’a aucun secret pour ses fans. Ce qui n’est pas le cas sur sa vie personnelle. Très discrète, la chanteuse parle rarement de sa vie amoureuse. C’est tout à fait normal si rien n’a échappé aux téléspectateurs lorsqu’elle a fait ses rares confidences sur sa relation avec Florian Rossi dans Ouest-France.

Louane est revenue avec un nouvel album

Après avoir pris plusieurs mois de repos, la chanteuse française Louane a finalement fait son comeback avec un autre album intitulé « Joie de vivre ». Et apparemment, elle est revenue avec un opus plus intimiste, car son partenaire dont elle ne parle presque jamais au public a participé. Florian Rossi est aussi un chanteur, un compositeur et un multi-instrumentiste. La chanteuse de 23 ans a été tout de suite sous le charme de Rossi et ils ont fini par se marier. Aujourd’hui parents d’une adorable petite fille prénommée « Esmée », ils ont l’air comblés comme jamais.

Par ailleurs, elle s’est inspirée de la vie épanouie qu’elle partage avec sa petite famille pour ce nouvel album. Sur Ouest-France, elle s’est confié qu’elle s’est nourrie de ce qu’ils ont vécu ensemble pour les chansons.

Réunis par l’amour et la passion pour la musique, Louane et Florian Rossi créent un couple parfait. Heureuse et épanouie comme jamais, la chanteuse a avoué avec fierté qu’elle a découvert un autre univers merveilleux, qui est celui de la musique grâce au chanteur avec lequel elle partage sa vie. Jeune maman et jeune chanteuse très appréciée à travers le monde, Louane est aussi une grande fan de Julia Michaels, PNL, le rappeur Shone, le rappeur italien Tha Supreme et bien d’autres. Une chose est sûre, la jeune chanteuse trouve bien sa place dans son foyer baigné dans la musique.

Louane ne parle jamais de sa relation avec Florian Rossi… C’est une exception !

Les fans de la jeune femme doivent déjà savoir qu’elle est très discrète quand il s’agit de sa vie amoureuse. Elle-même a avoué qu’elle s’était longtemps caché cet amour. Apparemment, elle est maintenant prête à crier son amour, à commencer par cette confession sur son idylle avec le musicien sur Ouest-France.

Selon elle, elle a toujours voulu se cacher de cet amour avant de la vivre. Quand l’amour a éclaté, il était très fort et avec son jeune âge et sa carrière qui venait de décoller, elle hésitait à le faire naître. D’après la jeune chanteuse, elle avait tellement peur que même sa meilleure amie et sa confidence ne l’avaient pas connu.

Mais contrairement à ce que beaucoup puissent penser, son histoire d’amour n’est pas toujours rose. Comme tous les couples, les disputes sont inévitables, mais ces conflits, elle ne supporte pas. Elle a même avoué que chaque dispute était comme la fin du monde.