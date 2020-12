Brigitte Lahaie : la star retrouve le monde qui a fait sa notoriété à 64 ans !

Vous l’avez peut-être certainement connue comme animatrice de radio, ou pourquoi pas comme chanteuse, une profession qu’elle a embrassé for brièvement en 1987, le temps d’un single.

Mais Brigitte Lahaie a bien commencé à vingt ans une carrière dans le monde du cinéma, comme comédienne dans des films pour adultes. Et à soixante-quatre ans sonnées, elle rempile et prend à nouveau le risque.

Brigitte Lahaie a fait près d’une centaine de films

Elle, est bien née le 12 octobre 1955 à Tourcoing, mais sous le nom de Brigitte Vanmeerhaeghe. Fille d’un employé de banque et d’une représentante de commerce, c’est bien à l’âge de vingt ans qu’elle trouve sa voie comme comédienne dans des films pour public averti, après avoir posé nue depuis l’âge de dix-huit ans pour des magazines.

Et c’est sous le pseudonyme de Brigitte Lahaie qu’elle commence sa carrière comme actrice de films. Certes, à son actif, elle peut aussi citer certains films que l’on pourrait classer de ‘’traditionnels’’.

Mais c’est surtout dans le monde de l’adulte qu’elle trouve sa voie d’expression favorite. Et dans ce domaine, c’est pratiquement près d’une centaine de films qu’elle tourne, avant de se décider à marquer une pause.

Du film pour adulte à la chanson

De 1976 à 1980, Brigitte Lahaie offre aux cinéphiles le meilleur des films pour adulte Français de cette époque. Elle tourne avec des réalisateurs bien connus et qui ont pignon sur rue, avant de se décider à s’arrêter pour chercher une voie de conversion.

Et la première voie qu’elle emprunte après les années 1980 est bien celle d’un cinéma que l’on pourrait qualifier de conventionnel. Le virage du cinéma à la chanson intervient pour elle en 1987, année où elle réussit à sortir un single au nom assez évocateur de « Caresse tendresse« .

Mais cette percée dans le domaine de la musique ne porte pas les fruits qu’elle espérait et, ainsi, s’ouvre à elle à partir des années 1990, une voie plus radieuse vers l’audiovisuel.

Animatrice de radio, la voie royale

Vers la fin des années 1990, Brigitte Lahaie trouve enfin une voie royale dans le monde de l’audiovisuel. Dans RMC elle présente l’émission “Lahaie, l’Amour et Vous”. Une émission qui la dévoile au grand public et, pendant près de quinze ans, jusqu’en juillet 2016, elle est l’égérie des auditeurs.

Et malgré son retrait des antennes de RMC, c’est Sud Radio qui l’accueille à la suite, pour le grand bonheur de ses nombreux fans, qui la retrouvent dans une émission quotidienne diffusée entre 14 à 16 heures.

Le ‘’Come Back’’ inattendu de Brigitte Lahaie

A soixante-quatre ans, elle n’a pas cessé de surprendre le public. Et c’est bien pourquoi on la retrouve à présent dans un long métrage au titre si évocateur : « Une dernière fois« .

Et cette fois-ci, c’est la célèbre réalisatrice Olympe de G. qui a fait appel à ses services. Et comme elle l’explique elle-même, elle avait « plus à y perdre qu’à y gagner », mais elle a néanmoins accepté de courir ce risque qui au final, s’est bien révélé payant.