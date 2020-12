Milla Jasmine : elle a quitté la France, voici les raisons de cette décision !

Hélas, oui, presque tous les candidats de téléréalité qui ont volé de leurs propres ailes ont décidé de tenter leur chance à l’étranger. L’on se demande pourquoi ? Comme dernièrement le cas de Milla Jasmine !

Milla Jasmine est une des Princes et Princesses

Milla Jasmine était surtout connue des téléspectateurs avec sa participation dans l’émission de téléréalité « Les Princes et Princesses » saison 3 quelques années auparavant. Si vous avez une bonne mémoire, cette belle jeune femme voulait gagner le cœur du beau gosse Nikola Lozina.

Des mois passèrent après le tournage, qu’il y a eu des hauts et des bas chacun dans leurs vies. Hélas, Milla finit par devenir l’amie de Nikola et leur relation reste là. Cette année, ils pensent bien apparaître sur le petit écran dans l’émission des « Marseillais VS Le Reste du Monde 5 ». Milla fait tout pour être célèbre et attirer les caméras devant elle.

Milla est connue avec ses airs de bombe brune tombeuse de Mec. Elle tente toujours de gagner un cœur comme celui de Mudjat dans la saison 3, mais finit par créer des quiproquos au sein de l’entourage. Bien qu’ils se soient fiancés, ils se sont séparés quelque temps après.

Elle a retrouvé un petit ami en dehors du plateau, alors que Mudjat continue les apparitions en tant que célibataire. Revenues sur le plateau, les zizanies continuent durant le tournage. Les fans espéraient un retour en couple, mais la séparation est devenue une monnaie courante.

Milla Jasmine est partie vivre à Dubaï

Après l’échec avec Milla, Mudjat revient sur les tournages des Princes et Princesses et vit une passion amoureuse avec Feliccia. Quant à Milla, elle a essayé de refaire sa vie avec d’autres Mecs, mais cela n’a pas marché.

Décidément, elle met les voiles pour aller vivre à Dubaï. Un récit confirmé dans la story de Maeva Ghennam. L’ex de Greg Yega va tenter sa chance dans les Émirats-Arabes Unies au côté de Illan, son colocataire. Ce sera le début présumé de leur histoire d’amour.

Une relation qui s’annonce houleuse

Mais Milla n’est pas la seule star des téléréalités qui a décidé de vivre ailleurs. Elle n’est que la énième candidate qui va tenter sa chance à Dubaï. Une histoire qu’elle va commencer peut-être au côté de Illan, son colocataire et ami …