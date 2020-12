Brigitte Bardot : elle nous montre enfin sa petite fille qui a bien grandi !

Grande vedette des années 50 à 60, son succès médiatique a eu de grandes répercussions sur sa relation mère-fils. Aujourd’hui, Brigitte Bardo vous présente sa petite fille Anne Charrier qui a bien grandi.

La famille de l’actrice Brigitte Bardot

Brigitte Bardot n’a eu qu’un seul et unique enfant, un fils qui s’appelle Nicolas-Jacques Charrier. Née en 1960, il s’agit d’un enfant issu de son second mariage avec Jacques Charrier, acteur français de cinéma et de théâtre.

En 1962, le couple se sépare et c’est le père qui obtient la garde exclusive de l’enfant. Cette situation a conduit le fils de BB à prendre ses distances une fois adultes. Marié, Nicolas Jacques-Charrier donne naissance à deux petites filles du nom d’Anne Charrier et de Théa Charrier.

Malheureusement, BB ne les verrait pas tout de suite. Lors d’une interview avec Vanity Fair, BB confie qu’elle n’a pas tenu ses petites-filles dans ses bras et ne les avait pas vu grandir. La tension entre BB et son fils se sont atténués avec les années, notamment avec l’intervention de son Bernard d’Ormale. Ainsi, en 1992, BB rencontre enfin ses deux petites filles pour la première fois.

La relation compliquée de Brigitte Bardo et son fils

Vivre sous les feux des projecteurs H24 n’est pas de tout repos et ce n’est pas BB qui va vous dire le contraire. Elle explique que : « La célébrité possède un revers de la médaille trop lourd à porter ». À son apogée, Brigitte Bargot était une muse du cinéma qui accaparait l’attention des médias du monde entier. Une situation difficile à vivre pour cette magnifique blonde qui voit sa vie privée étalée au grand jour.

Dès sa naissance, Nicolas Jacques-Charrier était exposé aux projecteurs. BB raconte que lors de son accouchement, des photographes se positionnaient derrière la fenêtre de sa maison pour la surprendre. Elle explique que cette expérience l’a traumatisé : « J’ai associé la naissance de mon fils à ce traumatisme ».

Bien entendu, cela a eu de lourdes répercussions avec sa relation mère-fils. Cela a créé une distance entre BB et son fils qui va empirer avec le temps. En effet, la relation mère-fils s’avère très compliquée avec la notoriété de BB qui était considéré à l’époque comme un « sex-symbol ».

Anne Charrier, la petite fille de Brigitte Bardo

À cause de cette relation familiale compliquée, Brigitte Bardo parle peu de sa famille. Il ne faut donc pas s’étonner si personne n’a fait le lien entre BB et l’actrice Anne Charrier. Comme sa grand-mère, la petite fille a décidé de vivre sous les deux des projecteurs.

Vous avez pu la voir dans le rôle de la sulfureuse « Véra » qui est dans la série « Maison Close ». Au cinéma, vous avez pu la voir dans les films Marseille (2015), L’invitation (2016) et Parents d’élèves (2020). Elle fait également du théâtre comme la pièce « Chambre Froide » en 2014, « En attendant Bojangles » en 2018 ou encore Le Canard à l’Orange en 2020.

Anne Charrier a maintenant 46 ans et elle est la maman d’une petite fille. Une arrière-petite-fille que BB n’a vue qu’en photo, partagée par son fils. Il faut dire que les liens entre BB et sa petite-fille Anne Charrier sont encore à renouer.