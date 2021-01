Zahia Dehar : elle affole ses fans en soutien-gorge noir sur Instagram !

La sublime Zahia Dehar ne cesse de provoquer l’explosion de ses fans sur son compte Instagram à travers ses publications.

Maintenant qu’une nouvelle année s’entame, la jeune femme maintient ces habitudes. Elle y prend plaisir et en fait un peu plus à chaque fois.

La tenue favorite de Zahia Dehar : le costume d’Eve



Ce n’est pas une exagération, l’actrice de 28 ans adore les toilettes légères. Effectivement, son compte Instangram regorge de photo très sensuelle. Ses stories n’en sont pas très différentes, on y voit souvent Zahia Dehar avec des tenues toutes aussi aguichantes les unes que les autres. On pourrait même qualifier qu’elle aime bien se pavaner presque sans habits. Cette fois, c’est toute en noire qu’elle tente d’amadouer ses abonnées, et elle y réussit parfaitement !

Durant la saison estivale dernière, Zahia Dehar a bien profité de la chaleur afin d’exhiber son superbe physique. Durant une séance photo, elle s’était improvisée en un tout autre personnage en gardant tout autant cet aspect populaire aguichant. Ses photos la révèle en une petite bergère. Il faut dire qu’elle sait comment captiver ses spectateurs.

Dans une autre série de photo, on la voit fougueuse en petite tenue. Elle se retrouve avec une lingerie en étant manifestement de trop dans une voiture. Les fans adorent ! Son auditoire est très intéressés par les photo qu’elle met en ligne.

Plus récemment, vers la fin de l’année, elle booste sa popularité en postant des vidéos des backstages de ses séances photo. Ses abonnées peuvent alors l’admirer complètement. Très belle sans rien sur le dos, il n’y a que les caches tétons à peine discernables qui ont pu être semblables à des vêtements. De plus, un ruban rose toute en harmonie de couleurs vient compléter le tout.

Être séduisante en noir…



Pour ce début d’année, Zahia Dehar n’est pas prête à changer sa manière de vivre. En tout cas, elle affiche les mêmes principes sur les réseaux sociaux. Remarquons que bien que l’hiver bat en son plein, Zahia s’affiche encore en décolleté profond dans son dernier story. Elle privilégie le noir cette fois. Et pour attiser encore plus ses fans, elle s’affiche en soutien-gorge très push-up de couleur noire avec un legging moulant.

Story Zahia Dehar

Le regard séducteur de Zahia Dehar qui se prend elle-même en photo, avec cette tenue, à travers un miroir. Insatisfaite, elle lance même une petite séquence vidéo. L’audience de cette story explose. Elle atteint les 250 000 vus. Ses abonnés ne la lâchent plus.

Elle sait comment s’y prendre pour attirer l’attention. Malgré les différentes qualifications qu’on lui attribue, Zahia continue de vivre comme elle le sent. On lui caractérise de fille facile ou encore d’aguicheuse. Apparemment, le mannequin ne laisse rien entendre.

D’ailleurs, les critiques passent complètement à côté de ses humeurs ambitieuses. Elle continue d’enflammer la toile et à ce rythme, Zahia Dehar n’est pas du tout sur le point d’arrêter.