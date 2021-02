La photo d’Océane El Himer postée sur Instagram rend fou ses fans. Les femmes sont au cœur de presque tout dans le monde, qu’il s’agisse de la mode, de la musique, de l’art, etc.

Depuis quelques années déjà, elles sont au centre de beaucoup d’événements, qu’il soit divertissants ou pas, comme par exemple la téléréalité.

Aujourd’hui, nous allons parler de l’une de ces femmes qui est très active sur les réseaux sociaux et connue grâce à sa participation à certaines téléréalités. Il s’agit de Océane El Himer.

La dernière photo d’Océane El Himer rend fou ses fans

Un parcours rempli des plus intéressants

Née à Bordeaux le 26 juillet 1993, Océane El Himer est une jeune fille qui a mené un chemin très ordinaire avant d’en arriver là. Sœur jumelle de Marine El Himer, elle était autrefois employée dans un centre d’épilation, vendeuse et serveuse. Des emplois qui lui permettaient de joindre les deux bouts et de mener une vie calme.

Étant amoureuse du sport et de la course surtout, elle a eu à participer à quelques compétitions en athlétisme. Suite au décès de leur père auquel elles étaient beaucoup liées, elle et sa sœur ont décidé de changer de cadre de vie où elle décide de se tourner enfin vers sa passion : le mannequinat. Cela lui a sans doute réussi d’ailleurs !

Ce n’est qu’en 2017 que les écrans l’ont révélé de plus bel au public lorsqu’elle a débarqué dans l’émission de téléréalité Princes et Princesses de l’amour au côté de sa sœur, Marine. Cette année a été le bouton déclencheur pour sa carrière.

Elle a également participé à des émissions de téléréalité comme les Marseillais aux Caraïbes en 2019, les Apprentis Aventuriers qui a fini par être annulée et les Marseillais contre le reste du monde en 2020. Cette jeune femme de 1m73 est connue sur les réseaux sociaux pour son style hors du commun où elle exhibe très souvent ses formes.

Elle a subi il y a quelques temps, des interventions chirurgicales et des injections pour avoir le corps de rêve qu’elle a toujours voulu. N’empêche que les critiques sortent de partout quant à son mode de vie.

Il y a bien sûr des fans et des non fans également, mais ceci ne l’arrête surtout pas puisqu’elle révèle que leur harcèlement ne va point la déstabiliser comme ce fut le cas avec sa sœur. Depuis quelques jours sur Instagram, des rumeurs courent quant à une photo qu’elle aurait postée.

Océane El Himer : sa dernière photo sur un yacht rend fou des fans

Un joli physique suscite toujours de l’attention mais encore plus, lorsque c’est celui d’une femme a succès. Océane est l’une des femmes comme Kim Kardashian, Nicole Bella, etc. qui ont pu se faire connaître grâce aux téléréalités. Elle a l’art de faire des dégâts dans le rang de ses fans lorsqu’elle poste des photos très particulières sur son compte Instagram.

Cette fois-ci, habillée d’une lingerie très particulière, elle expose encore plus sa beauté afin de la faire mieux admirer sur un yacht. Les commentaires n’ont pas manqué surtout. Il y a eu des contents et des mécontents.

Certains n’ont pas hésité a lancé des propos peu courtois à son endroit au sujet de sa légèreté a s’habiller, et son habitude à toujours montrer son corps. Cependant, beaucoup ont apprécié cette beauté et admiré son ensemble.

Océane El Himer, en dépit des rumeurs et de tout ce qui se dit à son sujet, continue de vivre selon son entendement et s’y plaît bien d’ailleurs. L’on se demande déjà qu’après cette photo à succès, quelle serait la prochaine surprise à laquelle le public aura droit.