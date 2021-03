Laeticia Hallyday a récemment publié, sur son compte Instagram, une adorable photo sur laquelle elle apparaît sans costume de bain dans une piscine !

À 45 ans, la maman de Joy et Jade Hallyday a décidé de tout laisser tomber… pour la bonne cause !

Laeticia Hallyday choque ses fans avec sa photo

La star du net a créé le buzz en posant sur Instagram sans soutien-gorge. Un cliché en noir et blanc publié… C’est pour la bonne cause ! Et voilà 30 ans que ce mois d’octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein.

Si plusieurs marques reversent des fonds aux associations qui œuvrent pour la lutte contre cette maladie, les personnalités publiques ont, quant à elles, pris l’habitude de poser sur les réseaux sociaux, afin d’inciter les femmes à se faire dépister.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday) le 10 Oct. 2020 à 1 :09 PDT

D’ailleurs, la femme est connue pour être assez active sur les réseaux sociaux. Elle adore en effet partager des photos de bons moments qu’elle passe en famille ou avec ses proches.

Laeticia Hallyday pose sans rien sur les réseaux sociaux et fait réagir les internautes

Engagée dans de nombreuses causes humanitaires, la veuve de Johnny Hallyday a décidé de sensibiliser sa propre communauté en prenant la pose topless sur Instagram.

Elle a donc partagé une photo très attirante où elle apparaît dans sa piscine avec seulement un petit vêtement en bas de son maillot de bain.

En revanche, la mère de Jade Hallyday prend soin de cacher son anatomie avec ses mains.

« Actuellement, c’est le mois d’octobre en France, on constate qu’une femme sur huit pourrait développer une maladie mortelle : un cancer du sein. C’est pourquoi tous les ans, je choisis de réaliser une mammographie et encourage mes entourages féminins à faire de même, avec une grande pensée pour toutes mes amies qui ont malheureusement connu cette maladie… » rappelle Laeticia Hallyday en légende de sa dernière publication.