Cassandre, l’ancienne aventurière de Koh-Lanta fait toujours parler d’elle sur les réseaux sociaux. Si elle est toujours suivie par plus de 30 000 fans sur son compte Instagram, ce n’est pas uniquement par ses caractères déterminés et engagés, c’est aussi par la beauté de son corps.

Sa dernière publication a fait un grand buzz et a fait le tour de la toile.

Cassandre de Koh Lanta fait fondre ses fans avec sa photo sur son paddle

Une photo qui ne laisse pas les fans indifférents

Se trouvant de l’autre côté de la planète en Australie, la jolie brune ne pensait pas que sa dernière photo serait sous l’afflux de likes et de commentaires de la part de ses abonnées.

En effet, elle avait posté une photo d’elle sur un paddle au beau milieu de la mer quelque part en Australie. À part son sourire ravageur, apparemment, elle ne porte pas de dessous, mais juste un t-shirt de couleur verte.

Les compliments des fans tombent alors de partout : « magnifique… très belle … you are very beauty … etc. Il est à noter qu’en Australie, l’été commence le mois de décembre jusqu’en février. L’ancienne aventurière profite déjà du beau temps pour passer du moment sur son paddle sur les côtes australiennes.

Ses fans n’ont pas oublié ses meilleurs moments au Koh-Lanta

Elle n’a pas atteint les finales de l’émission téléréalité Koh-Lanta Thaïlande et Combat des Héros, mais elle a beaucoup marqué les esprits des téléspectateurs.

Comme tous les autres candidats, si l’on ne cite que Alix et Lola, Cassandre a connu des hauts et des bas. Ses fans se souviennent surtout de sa réaction allergique suite à une piqûre d’insecte au visage. Elle n’a pas peur des défis et d’affronter la nature.

En ce moment dans la nouvelle aventure de Koh-Lanta Les 4 terres, ce sont Charlotte et Lola, deux candidates de l’émission, qui font baver les téléspectateurs avec leurs photos sexy dans des sous-vêtements qui montrent la beauté de leur silhouette.