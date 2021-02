La belle Jessica Thivenin présente ses nouvelles fesses sur Instagram. Star d’émission de téléréalit, Jessica Jennifer Garcia née Thivenin est originaire de Tarascon, une petite ville qui est entre Arles et Avignon.

Elle est née le 26 décembre 1989 à Tarascon en France et a grandi avec son père et sa mère.

Jessica Thivenin présente ses nouvelles fesses sur Instagram

Âgée de 30 ans, elle mesure 1,75m. Jessica Thivenin est mariée à Thibault Kuro Garcia depuis 2018. Elle a mis au monde son fils Maylone Garcia le 07 octobre 2019.

Que fait Jessica Thivenin dans la vie ?

Jessica Thivenin est une ancienne coiffeuse qui s’est faite connaître à travers la saison 3 de l’émission de téléréalité « Les Marseillais ». Elle fut nommée comme la star de téléréalité montante de l’année 2017.

Deuxième personnalité de téléréalité la plus suivie sur les réseaux sociaux, elle a plus de 5,7 millions d’abonnés sur Instagram. Ainsi, grâce à ce nombre d’abonnés elle est rémunéré pour les placements de produits sur sa page.

Grande businesswoman, Jessica Thivenin a créé avec sa meilleure amie Julie Cardier, un salon de coiffure et d’esthétique dénommé « J&J Beauté » à Arles.

Elle est également ambassadrice de plusieurs marques comme Natural Mojo, HelloBody et Fittea. Égérie et de la marque de vêtements BlooShop, Jessica Thivenin a aussi sa propre gamme de parfums de luxe destinée aux hommes et aux femmes.

Le parfum créé avec son époux Thibault Garcia est dénommé « L’irremplaçable by Bianochy ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 23 Oct. 2020 à 8 :10 PDT

Après sa longue absence sur le plateau de tournage de l’émission de téléréalité « Les Marseillais », elle revint en juillet 2020 pour le tournage de la 5ème saison.

Très connues pour ses nombreuses interventions chirurgicales, Jessica Thivenin met ces derniers temps le feu sur la toile à cause de sa dernière opération.

Les nouvelles fesses de Jessica Thivenin

En effet, Jessica Thivenin a posté le 12 octobre 2020, une photo qui fait sensation sur son compte Instagram. Elle montre sur la photo, son « nouveau cul pour une nouvelle vie ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 12 Oct. 2020 à 9 :08 PDT

Les fans de la star de téléréalité n’ont pas manqué l’occasion de lui faire part de leurs appréciations. Voici pour vous la photo qu’elle a posté.