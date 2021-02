Fan de télé-réalité ou non, il est difficile de ne pas connaitre Loana Petrucciani. Née les 30 aout 1977 à Cannes, elle a une enfance compliquée entre sa mère psychologiquement instable et son père violent.

La métamorphose physique de Loana inquiète ses fans

À 21 ans, elle donne naissance à une petite Mindy qui n’est pas la fille de son conjoint du moment mais de son meilleur ami. Loana prendra donc la décision de confier son enfant à une famille d’accueil avec l’espoir de revenir la chercher.

Au père, elle invente que la petite est décédée de la mort subite du nourrisson. Il le découvrira des années plus tard et demandera la garde. Mindy est maintenant majeure et s’est exprimé plusieurs fois dans les médias sur l’absence de sa mère dans sa vie.

De gogo danseuse, en passant par le Loft Story et chanteuse

À ses débuts, Loana était gogo danseuse. C’est dans la fameuse émission Loft Story qu’elle est révélée en 2001. Un succès qui lui ouvre les portes du mannequinat. Mais pas que ! Loana exercera aussi le métier de styliste, chanteuse et même présentatrice à la télévision. Un moment de gloire disparut trop vite, une mauvaise rencontre et voilà que Loana passent d’un train de vie plus qu’agréable à une vie de dépendance à la drogue.

Son compagnon du moment lui fait vivre l’enfer. Il l’isole, la frappe, gaspille son argent. À ce cauchemar, elle ne volt que le suicide comme solution. Après plusieurs tentatives, elle fera un séjour en psychiatrie. Elle se reprend en main en 2016 mais continue de faire parler d’elle.

Ses dernières photos font beaucoup parler

À l’actualité de sa nouvelle vie, les photos de son compte Instagram qui font polémique. Loana s’affiche avec un look totalement changeant et qui attise les critiques des fans.

Ceux-ci critiquent mais aussi s’inquiètent. Loana a répondu qu’elle allait bien et que ce look était un nouveau départ dans sa vie. À ses détracteurs, elle propose de passer leur chemin