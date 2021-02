Vêtue d’un maillot de bain vert, Sophia Stallone a affolé les Internautes sur Instagram. Ces derniers ont été charmés par la plastique de rêve de cette jeune femme de 23 ans.

Sophia Stallone affole ses fans sur ses photos

Les filles du célèbre acteur sont connues sur les réseaux sociaux. Sistine, actrice et mannequin, publie des actus de façon régulière. A présent, l’aînée de la fratrie, Sophia Stallone fait aussi une entrée remarquée sur le net.

Issue de l’union de Sylvester Stallone et de Jennifer Flavin, Sophia a posté un selfie aguichant en maillot de bain. Elle a ajouté un petit commentaire mentionnant qu’elle profitait d’une belle journée d’été. Ce selfie a entraîné une avalanche immédiate de « like » et de superlatifs tels que « superbe » « bellissima » ou encore « magnifique ».

Photos du clan Stallone

Les abonnés d’Instagram connaissent bien la famille Stallone. En effet, les trois filles de Jennifer Flavin et de Sylvester publient très souvent de belles et joyeuses photos familiales.

D’ailleurs, les utilisateurs de ce réseau social se souviennent que Sophia, en avril dernier, avait publié une photo avec tous les membres de la famille, même le chien, affublés d’oreilles de lapin pour fêter Pâques. Cette photo avait fait le buzz et reçu plus de 125 000 mentions « j’aime ».

Profiter d’un magnifique soleil estival

Désœuvrée durant la pandémie du coronavirus, le 13 août dernier, Sophia Rosa s’est exposée revêtue d’un simple bikini vert particulièrement sexy. Les blogueurs et les charmeurs se sont alors rués pour contempler sa beauté et admirer son magnifique buste subtilement dévoilé.

La jeune blonde n’en était pas à son coup d’essai mais, cette fois, le message a été transmis à ses 1200 amis.

Les réactions aux photos de la superbe Sophia Stallone sont unanimes

– les Internautes se sont immédiatement connectés et ont été séduits par le magnifique corps de Sophia Rosa Stallone ;

– quelle belle façon de passer l’été ;

– Sophia Rosa a reçu quelques 125 039 « j’aime » ;

– Sylvester, excellent papa, adore ses trois filles.