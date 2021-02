Joey King, la star de la série The Kissing Booth enflamme la toile avec sa photo osée sur Instagram.

La photo osée de Joey King qui enflamme ses fans

La jeune actice sera bientôt à l’affiche du film Bullet train avec Brad Pitt, elle réchauffe ses nombreux fans sur Instagram avec une photo assez osée.

Diffusée sur son compte Instagram, la belle Joey King ose une photo soigneusement cachée par un bouquet

La série à succès The Kissing Booth saison 3 sera bientôt diffusée sur Netflix avec passablement de changement, et une forte attente des nombreux fans. Cette saison s’annonce très prometteuse, avec une liaison entre Elle Evans (Joey King) et Noah Flynn qui va évoluer