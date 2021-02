Sur Instagram, Alix Koh Lanta publie une photo d’elle sur laquelle on la voit seins nus. Ses followers sont choqués.

Alix de Koh Lanta s’affiche seins nus, elle choque ses fans

La diffusion de la nouvelle saison de l’émission de télé-réalité « Koh Lanta – Les 4 terres » a démarré il y a peu de temps. Mais déjà, le public découvre des candidats exceptionnels, prêt à tout pour réussir.

Au nombre de ceux-ci figure Alix, une candidate qui a très vite retenu l’attention des téléspectateurs. Pompier d’Aubagne de 28 ans, Alix est une jeune femme qui n’a pas peur de souffrir, ce qui est bien normal vu sa profession. Avec un physique assez musclé, Alix a de la facilité à intimider les autres candidats comme le faisait Bertrand-Kamal.

Il faut dire qu’elle adore les épreuves, chose normale puisqu’elle est également coach sportif. Au-delà de ce physique imposant, c’est le mental d’acier de la jeune femme qui séduit beaucoup plus les téléspectateurs.

Elle a près de 25 000 abonnés sur Instagram et alimente régulièrement son compte de photos très expressives comme Cassandre koh lanta ou Charlotte.

Mais l’une des photos qu’elle a publiées tout récemment fait objet de polémiques sur la toile. Bien que le but qui sous-tend cette publication soit noble, les avis restent mitigés.

Alix montrant le haut de son corps carrément nu

Ce n’est pas nouveau pour les internautes de voir des célébrités publier des photos osées d’elles, surtout les candidates de l’émission Koh Lanta – Les 4 terres.

Elles prennent du plaisir à torturer leurs followers en exposant des parties sensibles de leurs corps à travers des publications Instagram.

Cassandre est d’ailleurs réputée pour cette habitude. Alors que les internautes essayent de se relever du choc créé il y a quelques jours par les photos choquantes de Jessica Pottel ou de Manuella koh lanta et le décès de Bertrand-Kamal, Alix les y replonge.

Elle a en effet publié sur Instagram une photo sur laquelle on la voit de dos et sans habit, le soutien-gorge en main. La photo a suscité un remous effroyable sur la toile et en un rien de temps, a obtenue sur Instagram près de 8000 likes auxquels s’ajoutent une centaine de commentaires.

La légende qui suit la photo montre clairement qu’elle a été publiée pour soutenir la campagne de sensibilisation au cancer de sein.

Les internautes bien que choqués, n’ont pas manqué de la féliciter.