Les photos d’Inès Loucif ont fait tourner la tête de milliers de fans sur Instagram. Elles sont jugées d’ailleurs de photos très provoquantes.

La belle candidate de l’émission Koh-Lanta 2020 n’a pas mâché ses mots pour se défendre.

Inès Loucif fait craquer ses fans avec ses photos sur Instagram

Des tenues un peu provocantes

La sublime candidate Inès Loucif a enflammé littéralement la Toile avec ses photos. Elle a dévoilé sur le réseau social Instagram son corps si sensuel. Cela a fait grimper la température dans le rang de ses fans.

Ce n’est pas la seule ex aventurière de Koh Lanta a montrer son corps sur les réseaux sociaux. Cassandre, Alix et Lola jouent de leur physique sur Instagram.

Certains d’entre eux ont d’ailleurs jugé sa photo trop provocante. On voit bien l’actrice de l’émission de la télé-réalité Koh-Lanta porter un maillot de bain échancré au cours de la séance photo. Ses courbes ont été dès lors plus mises en valeur. On se souvient bien que c’est de pareilles photos qui l’ont rendue star tout au début de l’émission.

En dehors de son fort caractère, elle se démarque des autres candidats par ses attraits physiques. La jeune femme est sublime et n’hésite pas à mettre en exergue ses atouts. Elle poste le plus souvent sur son compte Instagram des photos d’elle en petites tenues.

Ces apparitions font bien le bonheur de milliers de ses followers même si haters n’hésitent pas à la critiquer. Plusieurs internautes l’ont ouvertement critiquée pour ses frasques.

Une réponse acerbe aux détracteurs

L’histoire de la photo a pris une tournure si agaçante pour la jeune infirmière. Du haut de ses 25 ans, Inès Loucif parait plus jeune sur la photo. Elle a essuyé de vives critiques de certains internautes qui ont taxé les photos de provocantes et sulfureuses.

Inès Loucif a décidé de répondre à ses détracteurs en se défendant sur son compte Instagram. Selon elle, la photo n’a absolument rien d’alarmant.

Elle affirme qu’aucune loi ni prescription morale ne lui interdit de poster ses photos ni d’exhiber son corps. Elle demandé à ses détracteurs de prendre leur mal à patience.