L’ancienne candidate de « Koh-Lanta : Les 4 Terres », Lola Labesse est en train de faire monter la température sur les réseaux sociaux.

La jeune femme origine du Pas-de-Calais, avait participé à la saison 21 de la célèbre émission de Koh-lanta dans l’équipe violette pour ensuite former la nouvelle équipe jaune, et avait malheureusement été éliminé lors de la finale durant « l’épreuve de l’orientation » face à ses 4 adversaires : Alexandra, Brice, Loïc, et Dorian.

Les photos de Lola aventurière de Koh Lanta font monter la température

Lola, âgée de seulement 23 ans et étudiante en marketing, sait quelles photos elle doit poster sur ses réseaux sociaux pour attirer l’attention de ses followers.

Et en ce moment, celle qui a su remporter 4 victoires individuelles lors de sa participation à l’émission, a réussi à faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, puisqu’elle est, en effet, très active sur ceux-ci, notamment sur Instagram où elle compte pas moins de 199 000 followers.

Mais pourquoi fait-elle parler d’elle au juste ?

Et bien l’ancienne aventurière a récemment posté un cliché qui a marqué l’esprit de ses followers, sur celui-ci, on peut la voir poser avec une de ses amies sur une planche de surf, en plein milieu de l’océan de « la plage de Trou d’Eau » situé à La Réunion. Bien entendu, la mer l’oblige, la jeune femme et son amie pose en bikini.

Alors Lola de Koh Lanta aurait-elle le marketing dans le sang pour savoir quelle photo feront sont succès ? Un peu comme les anciennes aventurières comme Alix et Cassandre. Seul l’avenir nous le dira, nous attendons avec impatience ses futurs clichés pour ce faire notre propre avis. Affaire à suivre donc ..