Matt Pokora et Christina Milian forment le plus beau couple qui peut exister. Et d’ailleurs, les fans continuent de soutenir leur relation dans les coulisses.

Actuellement en vacances à l’île Maurice avec leur fils Isaiah, la petite famille semble épanouie comme jamais. Le père de famille de son côté a partagé une jolie photo qui a fait fondre toute la toile.

La photo de Matt Pokora avec son fils fait fondre ses fans

Matt Pokora, en vacances avec sa petite famille

Le début de cette année, le chanteur Matt Pokora a annoncé l’arrivée de son fils qui a plongé tous les fans dans un pur bonheur. Le petit Isaiah vient alors compléter la petite famille que formait déjà l’artiste avec sa femme Christina Milian et la fillette de celle-ci, Violet.

Après la naissance de ce fils, il envisageait de continuer sa tournée, mais la pandémie n’a pas du tout coopéré. Maintenant que les choses commencent à reprendre une tournure normale, la petite famille souhaite changer un peu les idées et passe aujourd’hui les plus belles vacances de leur vie à l’île Maurice.

Fidèles à leurs habitudes, les deux célébrités partagent leur quotidien sur Instagram, pour le plus grand plaisir des fans. Samedi 24 octobre dernier, le chanteur a partagé un cliché émouvant qui a fait craquer la toile tout entière.

La photo est tellement adorable que les followers n’ont pas pu se montrer avares de compliments. Les likes s’accumulent, tandis que les commentaires vont bon train.

Matt Pokora, un papa comblé avant d’être un artiste de succès

La photo du mari de Christina Milian tenant fermement le petit Isaiah contre son torse nu a fait le tour des réseaux sociaux. On le voit debout sur un sable blanc, plus beau et viril comme jamais dans son petit short de plage.

Le père et le fils semblent si heureux l’un contre l’autre et cette image a fait monter les larmes aux yeux.

Décidément, l’actrice est la plus chanceuse de toutes d’avoir un mari aimant et un père attentionné comme Matt Pokora. Ce dernier se montre d’ailleurs très fier d’être le père d’une famille aussi épanouie que la sienne.