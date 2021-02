Loana, la célèbre gagnante de la première saison de Loft Story en 2001, a fait de nouvelles révélations lors d’une récente interview.

Elle affirme avoir été frappée à plusieurs reprises par son ex-conjoint et que ce dernier lui a volé la quasi-totalité de sa fortune !

Une année chaotique pour Loana

2020 a été une année très difficile. Après avoir accusé son ex-conjoint de violences à son égard, la célébrité avait été internée car elle errait, totalement déboussolée, dans les rues de Paris.

Loana a changé physiquement ces derniers temps, en provoquant des interrogations de ses fans.

Âgée aujourd’hui de 43 ans, Loana souhaite désormais rééquilibrer sa vie, mais elle avoue être quasiment ruinée !

Loana se bat pour récupérer ce qui m’appartient

« Je n’ai pas dilapidé l’argent que j’ai gagné avec Loft Story. J’ai été victime d’un vol ! C’est la raison pour laquelle je suis actuellement en procès. Mon ex-conjoint me battait et il m’a volé presque toutes mes économies. Il me reste seulement 10 000 euros sur les 800 000 que j’avais gagnés durant toutes ces années. Même si j’ai appris à survivre avec peu d’argent, ça reste difficile… Le plus pénible, c’est d’être consciente qu’on m’a volé l’argent que j’ai économisé pendant aussi longtemps. C’est ça qui me brise le cœur. J’espère que la justice comprendra que je suis innocente et qu’elle me permettra de récupérer ce qui m’appartient » a-t-elle récemment révélé lors d’une interview.

Un comeback de Loana sur le petit écran ?

Celle qui souhaite rééquilibrer sa vie a commencé par reprendre soin de son apparence. Loana a en effet publié une vidéo sur Instagram le 4 février 2021 où elle affiche une magnifique transformation capillaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

Délivrée de son addiction à la drogue et de sa relation toxique avec son ex-conjoint, Loana souhaite à présent prendre du temps pour elle avant de reprendre peut-être un jour ses activités télévisuelles. « Je n’ai rien contre un retour à la télévision », confie-t-elle.

« J’ai été chroniqueuse du « Mag » sur NRJ 12 et me sens bien dans ce milieu. J’attends les propositions… Mais pour être totalement honnête, je me considère plus comme une candidate que comme une véritable animatrice. »