Après Koh-Lanta 2020, Inès Loucif n’a pas fini de faire parler d’elle.

Suivi par plus de 285 000 followers sur Instagram, elle partage avec ses fans une partie de son intimité.

Inès Loucif dévoile une photo dans l’intimité dans son lit

Discrète pendant les premières semaines, au-devant du podium des réseaux sociaux aujourd’hui !

L’aventurier le plus brillant de cette saison de Koh-Lanta a sans doute été Claude Dartois. Le parcours d’Inès a commencé à prendre un nouveau tournant à partir du moment où son amie Naoil a décidé de partager la finale avec elle.

À ses débuts, elle a fait preuve de discrétion. Certains internautes lui ont même reproché de ne pas avoir été à la hauteur des épreuves.

Après la finale, c’est le retour au quotidien pour tous les candidats. Cependant, la vie a changé pour Inès, à l’image de ce qui s’est passé pour Charlotte, Lola, Alix et Cassandre.

Leurs cotes de popularité ont explosé à travers les réseaux sociaux. En une seule publication, Inès arrive à susciter des réactions sur 75 000 abonnés, avec une centaine de commentaires.

Une partie de son quotidien et de ce qu’elle est, partagée avec le grand public sur Instagram

Des conseils sportifs, des partages de lifestyle, des recommandations vestimentaires et même des conseils alimentaires : Inès Loucif fait part de son quotidien à ses followers sur Instagram. Sa notoriété après la finale de Koh-Lanta lui a permis de laisser place à ses diverses passions, qu’elle souhaite également partager avec le monde.

C’est tout un « haul », et ce tous les jours ! Les nouveaux achats sont déballés directement en ligne et la belle brune les essaye devant la caméra. Tout le monde se rappelle sûrement de ce top qui non seulement est magnifique, mais qui fait également ressortir les jolies formes d’Inès. Tous les jours, en story, la belle brune poste des vidéos où elle se livre émotionnellement et physiquement au public.

Inès Loucif, belle et sportive depuis toujours !

Cette personnalité d’Inès ne date pas de la finale de Koh-Lanta. La jolie brune, en janvier 2019 avait déjà fait le buzz sur Instagram en se décrivant comme étant « la chocolatine » rare qu’elle est, à travers une magnifique photo.

Sinon, vous découvrirez également sur les réseaux sociaux d’autres candidats, comme Alexandra, Alix et Cassandre. Il semblerait qu’il s’agisse du nouveau terrain de jeu de nos aventurières !