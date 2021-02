On vous présente Rosalie Reichmann, la fille du célèbre animateur TV. Son père est toujours très populaire auprès du public français.

Pendant plus de 5 ans Jean-Luc Reichmannn a animé le jeu télévisé Les Zamours sur France 2 puis a rejoint la chaîne TF1 où il a présenté le jeu Attention à la Marche pendant presque 10 ans.

Il est aussi le héros de la série à succès Léo Mattei, Brigade des Mineurs. Père de 6 enfants avec sa femme Nathalie Lecoultre, il nous présente aujourd’hui sa fille Rosalie dont il est très fier.

Rosalie Reichmann est vraiment superbe

Il faut dire que la jeune femme de 21 ans attire tous les regards. Passionnée de mode, elle poste très régulièrement des photos sur son compte Instagram. Son look élégant et ses poses bien étudiées retiennent d’ailleurs l’attention.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 4 Nov. 2020 à 11 :35 PST

Rosalie Reichmann cartonne sur les réseaux sociaux

Il y a quelques jours Rosalie Reichmmann a posté une sublime photo d’elle en noir en blanc avec pour simple légende « Take care ». Elle invite ceux qui la suivent sur ce réseau social à rester prudent en ces temps de pandémie.

Une crise sanitaire qui la tient éloignée de sa famille si l’on en croit une autre photo publiée à l’occasion des 60 ans de Jean-Luc Reichmmann le 2 novembre dernier.

Le cliché qui montre une belle complicité entre les deux est simplement légendé « Happy birthday papa hâte de te revoir pour fêter ça ensemble ! Je t’aime ».

Sa belle déclaration d’amour, qui a dû toucher le principal intéressé, a déjà récolté plus de 2500 « j’aime ». Nul doute que la discrète it-girl devrait elle aussi gagner le cœur du grand public.

Rosalie Reichmann pose sur Instagram avec son petit ami