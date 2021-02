Toujours complexée par sa forme ronde, Chimène Badi, la chanteuse talentueuse, ne se sentait pas vraiment bien dans sa peau. Toutefois, les publics la reconnaissent depuis longtemps avec cette forme généreuse.

Pour se plaire à elle-même, la star souhaite arborer une nouvelle silhouette. Elle a dû se mettre au régime et cela a été un grand succès.

Chimène Badi avec sa nouvelle silhouette qui fait du buzz

Apparue sur Internet avec ses superbes photos, la chanteuse a vraiment surpris ses fans. La principale raison est surtout sa perte de poids.

La star, très amincie rapidement, contente de sa belle posture, a pris une décision de révéler sur son compte Instagram sa nouvelle silhouette. En effet, elle avait tellement envie de perdre du poids depuis quelques années comme tout le monde. Pour parvenir a ses fins, elle a dû suivre un régime alimentaire strict.

Tout simplement enthousiaste depuis longtemps à l’idée de perdre encore plus du poids et de retrouver un corps parfait, la star n’a pas cessé de progresser dans cette voie. Bien que les fans n’aient pas tellement apprécié la métamorphose de la diva, cette dernière a su maintenant profiter de ses trentaines. Et ce n’est pas encore tout !

Durant ses périodes de vacances, la jeune en profite pour prendre des clichés et les publie sur Instagram. Tous ses fans sont restés bouche bée en contemplant ses changements. Les images que la star a publiées sur les réseaux sociaux ont créé une énorme buzz.

Les photos de Chimène Badi en vacances appréciées

Sur Instagram, les abonnés profitent de cette période de vacances pour émettre des commentaires sur les photos de leurs stars préférées. Faisant partie des célébrités, Chimène Badi a également pris quelques clichés de son corps de rêve. Personne n’a pas dit le contraire, car le résultat est tout à fait étonnant.

Même si Chimène Badi a redoublé d’efforts pour en arriver jusque-là, les faux fans s’empressent de leur côté à affirmer des critiques négatives à son égard. De leur côté, les vrais fans la soutiennent et ont épinglé des hashtags pour la soutenir face à cette situation