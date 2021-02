Retrouvée inconsciente dans sa chambre d’hôtel, Loana a été urgemment transportée à l’hôpital de Hyères.

Selon les informations, la gagnante de loft story a été victime d’une overdose. Elle est dans un état vraiment grave. Est-ce qu’elle va s’en sortir ?

Loana a consommé une dose massive de drogue

Les magazines et les réseaux sociaux ne parlent que du drame de Loana. Elle a consommé une forte dose de GHB. Il s’agit d’une drogue communément appelé la drogue de violeur. Elle l’a mélangée dans une boisson.

La jeune femme de 43 ans est retrouvée dans un état très grave et a été conduite immédiatement à l’hôpital la plus proche.

Guillaume Genton a diffusé des informations sur la star et a expliqué les circonstances de l’incident. Quelques heures avant l’évènement, la chroniqueuse a pu participer au tournage d’un documentaire.

Mélange alcool et drogue ?

Loana était encore agréable et joyeuse pendant ses journées, car elle n’était pas encore sobre, mais très différente lors de ses soirées. Guillaume Genton a affirmé que l’ex star de télé réalité ne consomme plus de cocaïne.

En revanche, elle était toujours avec une bouteille de la fameuse boisson. Ensuite, elle changeait d’état dès qu’elle en avait bu. Toutefois, il s’agissait d’une boisson non alcoolisée, mais elle aurait mélangé avec la drogue.

Selon certaines informations, lorsqu’elle a été accompagnée de son chauffeur dans sa chambre d’hôtel, elle a été trouvée dans un état terrible, entre la vie et la mort. Un membre de l’équipe a découvert la jeune femme avec sa chambre à l’envers.

Il a tout de suite appelé les urgences et Loana a été hospitalisée.

Loana est-elle hors de danger ?

L’ex-lofteuse semblait actuellement aller mieux. Elle souhaite être de nouveau admise en hôpital psychiatrique. Loana, victime de violences conjugales est une femme psychologiquement fragile. Son ex-compagnon Fred Cauvin l’a frappée à plusieurs reprises.

De plus, il a affirmé que Loana n’a jamais cessé de prendre des drogues et elle commence sa consommation dès 8 heures du matin. Son ex a déclaré qu’il n’était pas sûr s’il s’agissait simplement d’une tentative pour faire un buzz ou d’un autre accident.