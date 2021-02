La jeune candidate de téléréalité Cassandra Julia avait participé à la villa des cœurs brisés 5. A cette occasion elle avait rencontré son chéri, Théo.

Les deux tourtereaux sont de retour sur la saison 6 avec une problématique bien particulière.

Les photos sexy de Cassandra Julia – La villa des cœurs brisés 6 enflamment ses fans

Cassandra Julia, l’ex miss sensible

Si l’année dernière Cassandra avait émue les téléspectateurs avec sa problématique compliquée, c’est parce que la jeune fille a un lourd passé et un cœur sensible.

La jeune fille qui a charmé le public par sa beauté a en effet vu son frère tomber et mourir sous ses yeux, ce qui lui a provoqué un sentiment d’insécurité et de culpabilité profond.

Malgré sa participation au concours des miss, la jeune femme a peu confiance en elle.

Ayant du mal à faire confiance aux hommes, elle restait sur ses gardes, sur la défensive.

Malgré sa sensibilité, la jeune femme sait faire preuve de caractère. Elle a donc su faire preuve de fermeté mais également de séduction, et c’est ainsi que la belle blonde aux yeux clairs a su conquérir le cœur de Théo, cœur brisé anonyme de l’année dernière.

Son couple avec Théo fait polémique dans La villa des cœurs brisés 6

De retour dans La Villa des cœurs brisés 6, c’est donc avec Théo avec qui elle s’était mise en couple dans la saison précédente qu’elle revient. Ce dernier l’ayant trompé plusieurs fois, notamment avec la sulfureuse Léana, leur couple est parti sur de mauvaises bases.

Les deux tourtereaux comptent donc sur le professionnalisme de Lucie pour consolider leur couple.

Les poses sexy de Cassandra sur Instagram affole la toile

La jeune femme a récemment posté deux photos très sexy qui ont enflammé les fans. Sur une photo elle arbore un ensemble noir sexy en dentelle en posant devant son miroir. Très sexy et dénudée, on se demande ce qu’en pense Théo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cassandra Jullia (@cassandrajulliaoff)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cassandra Jullia (@cassandrajulliaoff)

Sur l’autre photo la jeune femme arbore un style plus sage et plus lounge en ensemble blanc. Si la jeune Cassandra Julia a su reconquérir et tenir Théo depuis leurs problèmes, ce dernier a du souci à se faire