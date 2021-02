À travers une publication Instagram, Cécilia Cara expose son sublime corps en sous-vêtements léger. Les internautes sont envoutés.

La photo de Cécilia Cara en sous-vêtements fait le buzz

Qui est Cécilia Cara ?

Née le 5 juin 1984 à Cannes en France, Cécilia Cara de son vrai nom Cécilia Gruffaz est une comédienne et chanteuse française. Dès le bas-âge, Cécilia montrait un intérêt impressionnant pour la musique et s’adonnait à diverses compétitions musicales.

Mais c’est en 1999 qu’elle sera découverte par le grand public. Alors qu’elle était collégienne, elle participait en cette année à l’émission « Graines de Star » diffusée sur M6.

De par son agilité et son talent hors du commun, elle impressionna les téléspectateurs et surtout Laurent Boyer, un animateur très connu en France.

Celui-ci lui propose donc de passer une audition pour obtenir le rôle de Juliette dans la comédie musicale « Roméo et Juliette », ce qu’elle fit avec brio. Le rôle lui fut donc attribué et sa carrière artistique décolla.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cécilia Cara (@cecilia.cara)

Quelques années plus tard, elle fit son entrée dans le cinéma puis dans la musique et aujourd’hui, a à son actif plusieurs films et morceaux à succès.

C’est l’une des femmes les plus célèbres de la France et cela se voit aisément à travers l’importance de sa communauté sur les différents médias sociaux.

Une photo des plus buzz

Ces derniers mois, les utilisateurs d’Instagram subissent une véritable torture émotionnelle. Leurs stars préférées publient des photos sexy, les laissant dans l’admiration et faisant naître des désirs peu orthodoxes en eux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cécilia Cara (@cecilia.cara)

D’autres stars s’affichent sur les réseaux sociaux

Après Kelly Vedovelli et Ines Loucif, c’est au tour de Cécilia Cara de choquer les utilisateurs. Elle a en effet publié sur Instagram, une photo sur laquelle on la voit en sous-vêtements, dans une posture très expressive.

Ce corps si bien dessiné n’a pas laissé ses followers indifférents. En un temps record, la photo a obtenu plusieurs centaines de likes. Les commentaires laissent entrevoir des internautes envoutés.

On se demande toutefois pourquoi la star de 36 ans a fait ce genre de publication. Si éventuellement c’était pour faire parler d’elle, l’objectif est atteint.

La photo est relayée par plusieurs médias, ce qui en fait le buzz du moment.