Ancienne chroniqueuse de l’émission « C que du kiff » et de TPMP, Kelly Vedovelli est un célèbre mannequin français et également DJ.

Elle a fortement acquis une certaine notoriété lors de son apparition dans le clip de Maître Gims sur la chanson Bella. Très vite, elle a décidé de se lancer dans la musique et est devenue une nouvelle chroniqueuse dans Touche pas à mon poste.

Récemment, elle a partagé une photo sur Instagram… Les internautes réagissent !

La photo de Kelly Vedovelli topless fait le buzz !

La star a ravi ses followers en postant une photo où elle apparaît dans son bain. La beauté de la jeune femme n’est plus à prouver. Qu’il s’agisse de ses publications sur les réseaux ou ses apparitions dans Touche pas à mon poste, la belle noiraude n’en finit plus de partager à ses fans son côté glamour ainsi que sa plastique de rêve.

Mais Kelly Vedovelli n’est jamais avare de photos sensuelles et a apparemment voulu combler les internautes en publiant un cliché ravageur sur les réseaux sociaux.

Elle apparaît radieuse sur un bateau cachant sa poitrine avec des algues. « Oupsiii » a-t-elle fait comme légende de sa photo qui a effectivement suscité de nombreux commentaires élogieux.

Agathe Auproux et Loana : les reines d’Instagram !

Il s’agit d’une image à la fois charmante et sensationnelle, que la chroniqueuse Agathe Auproux a créé un immense choc dans le rang de ses followers. Un peu comme Ines Loucif. Et pourtant, de magnifiques clichés d’elle ne manquent absolument pas sur la toile.

Elle est récemment connue pour faire réagir les publics par ses adorables photos, tout comme la star de la téléréalité française : Loana.

Ainsi, cette dernière a d’ailleurs posté sur Instagram un cliché qui a remué les internautes et dont tous les détails vous couperont également le souffle !