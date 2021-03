Découvrez l’actrice Jeanne Goursaud. La nouvelle série pseudo-historique « Barbares » débute avec succès sa diffusion sur Netflix depuis le 23 octobre dernier.

Parmi son casting, figure une magnifique actrice née le 4 avril 1996 aux yeux bleu-vert, Jeanne Goursaud, qui joue le rôle de la guerrière Thusnelda, fille d’un chef de tribu germanique.

Découvrez dans cet article la biographie détaillée de cette actrice franco-allemande qui a le vent en poupe…

Jeanne Goursaud l’actrice de la série Rebelles, mais pas que

L’enfance et études de Jeanne Goursaud

Jeanne Goursaud est née le 4 avril 1996 à Pinneberg, ville située dans l’État fédéré du Schleswig-Holstein en Allemagne. Fille d’un père français et d’une mère allemande, Jeanne rêve de devenir actrice dès sa plus tendre enfance.

Parallèlement à sa scolarité qu’elle effectue dans son pays d’origine, elle s’inscrit à la « TASK Schauspielschule », une école d’art dramatique destinée aux enfants et aux jeunes, alors qu’elle est âgée de 12 ans.

Jusqu’à ses 18 ans, elle y suit des cours de théâtre qui lui permettent d’apprendre le métier de comédienne, tout en faisant épanouir pleinement son potentiel.

En 2018, elle poursuit sa formation d’actrice en suivant la célèbre « méthode Chubbuck » créée par Ivana Chubbuck.

Sa carrière à la télévision

En 2012, Jeanne Goursaud obtient son premier rôle professionnel dans « Die Pfefferkörnern », une série télévisée allemande axée sur un groupe d’adolescents qui lutte contre la délinquance dans son établissement scolaire et son quartier situés à Hambourg.

L’actrice enchaîne ensuite avec un rôle de passage dans la série « Neues aus Büttenwarder ». En 2014, elle se fait remarquer du grand public en jouant le rôle d’Emma dans la seconde saison de « In Your Dreams », une série australo-germanique destinée aux adolescents.

En 2016, elle joue le rôle de Bibi dans la cinquième saison de la série hebdomadaire allemande « Der Lehrer » diffusée sur la chaîne RTL.

Entre 2017 et 2018, elle interprète le rôle de Janina Nowak dans la série télévisée « Wishlist ».

Depuis 2017, elle interprète le rôle de Lisa dans la série policière « In Wahrheit » (diffusée en France sur la chaîne Arte sous le titre « Toute la Vérité ») et, depuis 2019, celui de la séduisante enquêtrice Rebecca Jungblut dans la série allemande « Hubert ohne Staller ».

Son dernier rôle en date dans une série télévisée est celui de Thusnelda dans la nouvelle série « Barbares » produite cette année par Netflix.

Les rôles de Jeanne Goursaud au cinéma

Depuis ses débuts, Jeanne Goursaud a également joué dans une dizaine de productions cinématographiques. Entre 2015 et 2017, elle apparaît tout d’abord dans cinq films : « Erwartungen », « White Blank Page », « Elena », « Was uns nicht umbringt » et « Dieter Not Unhappy ».

Toujours en 2017, elle interprète le rôle de l’héroïne Babsirella dans « Bullyparade », l’adaptation sur grand écran d’une émission allemande qui parodie les œuvres de science-fiction populaires.

En 2018, elle joue le rôle de Léa dans le drame « Le 15h17 pour Paris » réalisé par Clint Eastwood.

La même année, elle joue dans « Cold Feet » de Wolfgang Groos, puis en 2019 dans « Die Drei !!! » de Viviane Andereggen.

Les Autres projets et passions de Jeanne Goursaud

Depuis 2012, Jeanne Goursaud est l’égérie de la marque « Johnson & Johnson » pour sa gamme de produits cosmétiques « Bebe Young Care ».

Ayant vécu un temps à Paris, elle est représentée par la célèbre agence artistique française « Agent Agitateur ».

Elle parle couramment l’allemand, l’anglais et le français. L’actrice pratique également la danse standard, le hip-hop, le chant et le ski.

Jeanne Goursaud vit aujourd’hui à Cologne, ainsi qu’à Berlin. Elle est active sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram où elle est suivie par près de 24 000 abonnés.