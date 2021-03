Inès Loucif est une jeune femme de 25 ans venant de Paris. Elle s’est fait connaître grâce à Koh-Lanta où elle a été jusqu’en finale, mais à échouer lors du vote du jury finale.

Ensuite, en 2020, elle a participé à l’émission de télé réalité « La villa des cœurs brisés saison 6 » où elle a fait partie d’un petit scandale, car elle n’était pas célibataire au début de l’émission.

Les photos du corps d’Inés Loucif fait fondre ses fans

Les photos d’Inés Loucif qui plaisent

En août 2020, la jeune femme crée la polémique en publiant une photo très sexy sur Instagram alors qu’elle était en vacances aux Iles Sanguinaires. La photo a fait polémique à cause de sa pose sexy en maillot de bain.

Elle récidive en février 2021 alors qu’elle est au Costa Rica. Sur la photo, on peut la voir en train de faire du surf.

Les photos ont été très populaires auprès des personnes qui l’a suivent, qui n’ont pas manqué de la féliciter sur son physique avantageux.

Avant elle, de nombreuses participante d’émission de télé réalité avaient créée la polémique en publiant des photos sexy.

La première d’entre elle a été Loana, suivie par Jessica Potel et aussi Charlotte, aussi participante de Koh Lanta. Mais de nombreuses autres ont aussi essayé, avec plus ou moins de succès.

La mode des photos sexy sur Instagram n’est qu’au début de son succès et de plus en plus de jeune femme qui sont passée par des émissions de télé réalité cherchent à avoir un peu plus de succès grâce à ce type de photo, très sexy