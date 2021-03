A 35 ans et après plus de quinze ans de carrière, Matt Pokora continue d’être là où on ne l’attend pas. Très actif sur son compte Instagram, chacun de ses posts est trusté par ses très nombreux fans.

Les dernières photos du tournage de Matt Pokora réjouissent ses fans

Alors que son dernier album “Pyramide”, sorti en 2019 et sacré trois fois disque de platine en France, n’a pas pu être promu correctement par une tournée complète en raison de la situation sanitaire, sa communauté attend la suite.

Et si le jeune papa – dont un deuxième enfant est d’ailleurs en route – a annoncé que son prochain opus ne sortirait pas avant l’année prochaine, il ne compte pourtant pas rester inactif. Les photos de Matt Pokora avec son fils font craquer ses fans.

Alors que son dernier titre, la ballade “Si on disait”, en collaboration avec le rappeur Djadju est un véritable hit en radio, le chanteur va bientôt nous offrir un nouveau titre s’il on en croit l’une de ses dernières publications sur le célèbre réseau social Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

En effet, il y a quelques jours, Matt a partagé des photos du tournage d’un tout nouveau clip, vraisemblablement intitulé “Laisse tomber” qui serait en featuring avec l’artiste et producteur Fally Ipupa. Les fans ont déjà hâte d’en savoir plus !

Ce week-end, M. Pokora a également donné toute sa force à la troupe des Enfoirés pour le concert annuel, auquel il n’a pas pu assister. Forcément, son absence s’est faite grandement remarquer, tout comme l’année dernière où il n’avait pas pu répondre présent, car c’était le moment de la naissance de son fils.