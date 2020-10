Sophia Stallone : la fille de l’acteur Sylvester Stallone en maillot de bain !

Vêtue en maillot de bain, Sophia Rosa Stallone a fait craquer beaucoup d’internautes sur Instagram. Les abonnés sont tous éblouis sous le charme de la jeune fille de 23 ans.

Des Miss Stallones qui font parler d’elle

Les filles Stallones sont bien connues des réseaux sociaux. Il y avait Sistine, qui est à la fois actrice et mannequin et qui publie régulièrement des actus. Et maintenant, l’aînée de 23 ans, Sophia Rosa qui commence à faire des émules.

Née de leur union avec sa femme Jennifer Flavin, la jeune star, Sophia Rosa Stallone a posté une selfie provocatrice en maillot de bain. En le publiant sur Instagram, elle a ajoutée un petit commentaire qui profite d’une belle journée d’été. Les réactions s’ensuivirent et elle a obtenu des likes et des compliments du genre « magnifique », « bellissima », « superbe », pendant toute la journée.

Des photos drôles en famille

La famille Stallone est bien connue des abonnés d’Instagram. Ces trois filles, issues de son épouse Jennifer Flavin, publient régulièrement de jolies photos pleines de joie en famille.

Les utilisateurs d’Istagram s’en souviennent qu’en avril dernier, Sophia avait publié les membres de la famille, y compris le chien, avec des oreilles de lapin, pour célébrer Pâques. La photo avait fait le tour des abonnés et qui avait reçu 125 039 mentions j’aime.

Profiter d’un beau soleil d’été

Lasse de ne rien faire pendant la pandémie Covid-19, Sophia Rosa s’est donné en spectacle avec juste vêtue de bikini très sexy en vert. Les blagueurs et les tombeurs se sont précipités pour admirer sa beauté et voir une partie haute de son corps enfin dévoilé.

Cette jeune blonde de 23 ans n’est pas à sa première tentative, mais le message est transmis à ses 1 200 amis. Récapitulation de la plus belle pause en bikini vue sur Instagram le 13 août dernier