Miley Cyrus : ses confidences très intimes sur la perte de sa virginité !

Miley Cyrus s’est confié sur ses relations sexuelles avec son ex Liam Hemsworth sur un plateau d’un podcast. Elle a caché pendant longtemps son premier amant, qui n’est autre que Liam, et qu’elle ne veut pas non plus le prendre pour un perdant.

Miley Cyrus perd sa virginité à l’âge de 16 ans

La révélation intime de Miley Cyrus lors d’un podcast intitulé « Call Her Daddy » où elle affirme avoir perdu sa virginité dès l’âge de 16 ans. À cette époque, elle sortait avec son petit ami, dont le responsable était Liam Hemsworth, mais non pas son autre ex Nick Jonas.

Elle a récemment partagé son secret devant son ex-mari, Liam Hemsworth. Aujourd’hui, elle a 27 ans, et qu’elle a enfin décidé de révéler au grand jour le nom de la personne qui a brisé sa virginité. Et elle ne veut pas qu’on le prenne pour un perdant.

Forcée de dire la vérité

C’est un peu dur pour elle, car elle a été contrainte de dire la vérité à Liam Hemsworth à l’âge de 24 ans. Ensuite, elle a eu une relation rocambolesque pendant dix ans avec la même personne. Et bien qu’ils aient décidé de se marier, leur séparation a été annoncée par leurs proches, sept mois après.

Une attirance sexuelle dès 11 ans pour Miley Cyrus

Sa première expérience sexuelle remonte à l’âge de 11 ans lorsqu’elle avait tenu le rôle de Minnie Mouse chez Disney Channel. Elle disait qu’elle était attirée par des filles avant d’être hétérosexuelle. Elle avait déjà eu une relation sexuelle avec deux filles de son âge. Après son rôle de Minnie, son attirance sexuelle pour les femmes a donc augmenté de 100 %.

Première essaie entre filles

Miley Cyrus pense que dans les films, les actrices sont plus sexy que les mecs. Dès l’âge de 12 ans, elle a déjà entendu une confidence de ses amies, de faire une relation sexuelle avec les hommes. Mais elle ne comprenait pas bien ce que cela pourrait vouloir dire. Ensuite, elle a décidé d’en parler à des copines. C’est pour cela qu’elle est sortie avec deux d’entre eux.

Une actrice qui narre ses exploits sexuels

À 27 ans, Miley Cyrus est une personne audacieuse pour avoir révélé ses expériences sexuelles :