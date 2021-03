L’ancien gagnante de Loft Story, Loana vient de répondre à son amie Sylvie Ortega sur Instagram.

Dans son texte qu’elle vient de publier, elle dit que son amie prétend qu’elle est une cogneuse d’homme, et qu’elle se serait fait ses hématomes toute seule.

Loana avait été retrouvée entre la vie et la mort il y a quelques semaines.

Dans un texte publié le 12 mars 2021 sur son compte Instagram, Loana répond à son amie sur plusieurs points.

Elle (Sylvie Ortega) raconte que je suis une cogneuse d’homme et que Fred Cauvin est victime d’une machination, que je me serai fait mes 30 hématomes toute seule.

Elle ne sait plus quoi faire pour écrire des articles même ridicule dans le seul but de me faire du mal.. Imaginez qu’elle raconte quand même que je me suis fait 30 hématomes seule en me frappant, c’est honteux..