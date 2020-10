María Pedraza : l’actrice de la série La Casa de Papel torride en tenue de sport !

Très suivie par ses fans sur son compte Instagram, Maria Pedrazza se montre un peu trop canon, simplement vêtue d’un short et d’une brassière. Une brève apparition qui a enflammé la toile.

Maria Pedraza se dévoile sur Instagram

Tout le monde rêve un jour de voir les belles formes de la brune Maria Pedraza, qui allumée des millions de fans sur son compte Instagram. Elle est apparue en petit short et d’une simple brassière après une séance de sport. Ce n’est pas sa première apparition en tenue de bimbo, mais cela fera l’affaire pour chouchouter ses supporters.

Le personnage de « Marina » aime bien se dévoiler un peu ses courbes, sans jamais montrer la totalité. Des apparitions qui génèrent des likes sur son compte Instagram, car les fans veulent être tenues au courant de ses moindres faits et gestes. Mais pour elle, c’est juste pour attirer les regards avec des petites attentions.

Maria Pedraza est la star de la provoc

Maria Pedraza, une star espagnole et chérie de Jaime Lorente, aime bien publier des photos sexy sur la toile. Ses abonnés, publient des commentaires à chaque fois qu’elle apparaît sexy, belle et surtout canon. À chaque fois, ses publications ne passent pas inaperçues et recevant des « J’aime » en masse.

Elle reçoit une pluie de j’aime et de commentaires à chaque fois qu’elle publie des photos. Et tout le monde ajoute des commentaires. Parmi les critiques, on trouve :