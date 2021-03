Maeva Ghennam est une véritable star dans le Marseillais. Elle est également suivie par un large public sur les réseaux sociaux.

Connue pour son corps de rêve, elle a d’autres atouts dans son arc. Ses qualités lui attirent souvent des problèmes.

Découvrez les dernières nouvelles de la jeune femme de 23 ans.

Maeva Ghennam continue d’affoler ses fans

En plein déboire avec une candidate des Marseillais, elle profite du feu des projecteurs pour allumer les internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Depuis plusieurs mois, elle habite à Dubaï. Elle profite du beau temps et de la mer. Dernièrement, elle a pris un cliché dans son yacht privé à plusieurs kilomètres de la côte.

Quand l’image a été téléchargée sur les réseaux sociaux, les fans n’ont pas pu détourner leurs regards à cause de la plastique parfaite de la jeune femme. Il est même sûr que la brune a excité plus d’un.

Une sortie qui a vu la participation de ses amis proches tels que Manon Marsault et Milla. Bien entendu, elle n’a pas hésité à immortaliser le moment avec une photo. En effet, elle est apparue avec un bikini trop petit.

Le bikini était seulement composé d’une faible quantité de tissu. Elle parvenait juste à cacher sa poitrine et sa partie intime sur l’avant de son Yacht. Légions sont qui juge cette apparition de divine grâce à son maquillage exceptionnel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

En tout cas, le cliché a permis de remonter la température puisque l’hiver est encore d’actualité dans différents pays. À l’heure, les commentaires continuent de pleuvoir sur Instagram.

Ceci dit, certains fans sont aussi mécontents de la manière dont la femme d’affaires gère le buzz avec Carla Moreau. Malgré les avis divergents des fans, elle pourra compter sur le soutien de son chéri Greg pour surmonter tous les problèmes