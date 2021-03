Le célèbre animateur Cyril Hanouna de TPMP a annoncé, il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, avoir subi un accident qui lui a valu une blessure au poignet.

Immédiatement pris en charge et soigné, il ne se doutait pas que sa guérison ne serait pas de tout repos.

Cyril Hanouna, le présentateur de C8 très (pré)occupé

Entre les préparations et les tournages de son émission, Cyril Hanouna est très actif sur les réseaux sociaux. Il ne manque jamais de faire partager ses passions à ses fans, à grands renforts de photos et de vidéos.

Si on sait qu’il est un grand amateur de danse, il pratique également de manière régulière le tennis et la boxe afin de se maintenir en forme.

Ses activités sportives ont des conséquences sur sa convalescence

Malgré sa blessure, il n’a pas renoncé à ses activités sportives et les conséquences pourraient s’avérer désastreuses pour sa convalescence.

Via sa story du 14 Mars dernier, l’animateur, suivi par plus d’un million de followers, annonce que l’état de son poignet l’inquiète et qu’il est « dégoûté » de devoir suspendre ses entraînements de boxe et de tennis, à cause de la douleur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Visiblement, sa blessure n’aurait pas correctement guéri et nécessiterait des radios supplémentaires. Une publication qui a suscité une vive émotion et une franche compassion chez ses fans.

Mes chéris vous m avez bien manqué ce we! Je suis un peu en rassrah avec mon poignet que je n ai pas bien soigné! Je suis deg! Plus de tennis plus de boxe pour l instant! Demain je fais des radios je vous tiens au jus! Je vous aime fort et hâte d être demain❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 14, 2021

Quelles conséquences pour Cyril Hanouna ?

Habitué à une certaine effervescence, jonglant entre sa vie professionnelle et ses activités sportives, Cyril Hanouna a un emploi du temps hyper chargé.

A cause de cette regrettable nouvelle, il va devoir interrompre toutes les activités physiques qui nécessitent l’usage de sa main.

Il affirme également, dans sa story, être « dans une petite forme » dans les prochaines émissions de « Touche pas à mon poste ».

Il paraît évident que l’état de son poignet ne s’améliorera que si l’animateur de C8 prend un peu de temps pour lui afin d’assurer sa guérison complète, avant de retrouver son enthousiasme et sa bonne humeur habituelle.

Après tout, TPMP sans Cyril Hanouna ne serait plus vraiment TPMP.