Jessica Thivenin, épouse de Thibault Garcia, est une star de la télé réalité et mère d’un petit garçon nommé Maylone.

Il y a de cela 2 ans, la famille Garcia a traversé un véritable calvaire. Jessica a dû faire face à des complications durant sa grossesse et au problème d’œsophage de son fils dès sa naissance.

La star de téléréalité ayant le plus de followers sur les réseaux sociaux a dû s’éclipser de nos écrans pendant plus d’un an pour rester auprès de son fils.

La photo de corps enceinte de Jessica Thivenin fait complexer ses fans

Que fait Jessica Thivenin dans la vie ?

Jessica Thivenin a fait un retour grandiose dans La 5ème saison des Marseillais VS Le reste du monde auprès de son époux et de ses amies de longues date.

La star au tempérament bien trempé, c’est imposé en tant que chef de la grande famille des Marseillais et n’a pas hésiter à faire éliminer Carla Moreau, femme de l’emblématique Kevin Guedj et maman de Ruby Guedj.

La 10ème saison des Marseillais tourné à Dubaï est actuellement diffusée sur W9. La famille Garcia et la famille Tanti se font la guerre. Jessica Thivenin déclare, considérer son ex fiancé Julien Tanti comme un ami d’aventure.

La photo du ventre de Jessica Thivenin enceinte fait craquer ses fans

Après les problèmes de santé de Maylone, ses fans, sont heureux de la revoir enceinte. La star de W9 pour le plaisir de ses fans poste une photo qui dévoile son magnifique corps, après 03 mois de grossesse.

Ses followers ne manquent pas de lui rappeler, que son ventre est tout petit et qu’elle n’a pas du tout changé avec des commentaires comme ceux-ci :

mais où se cache ce bébé lol ;

on aurait pas dit que tu es enceinte;

même moi, j’ai l’air plus enceinte qu’elle alors que je ne le suis pas

Il y a quelques mois, les fesses refaites de Jessica Thivenin avaient choquer ses fans.