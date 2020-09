LMvsMonde5 : Illan et Victoria ne serait plus en couple !

La relation entre Illan et Victoria n’a pas de secret pour les fans des Marseillais Vs le reste du monde, étant des personnages qui ont marqué l’histoire de cette télé-réalité.

En effet, ayant faisant le rencontre par le biais de cette émission, les deux tourtereaux ont fini par tomber amoureux l’un de l’autre lors du tournage. A cette époque, c’était le couple de l’année ! Cependant, des rumeurs circulent maintenant disant qu’ils se sont séparés depuis Les Marseillais Vs le reste du monde. Est-ce la vérité ? On vous en dit plus dans cet article.

Les Marseillais Vs le reste du monde à sa 5ème saison !

Les Marseillais Vs le reste du monde est l’une des émissions de télé-réalité les plus suivies, non seulement en France, mais dans le reste du monde également. D’ailleurs, elle a fait beaucoup d’adeptes dans les quatre coins du globe. Actuellement, les fans attendent impatiemment la saison 5 qui promet beaucoup si l’on se réfère au coup de renvoi diffusé par la chaîne productrice.

En effet, les premiers épisodes de cette cinquième partie ont déjà laissé un avant-goût aux fans et promettent beaucoup de rebondissements, de clash et de trahisons. Pour faire simple, les fans prennent mal leur patience jusqu’à la diffusion des épisodes suivants. Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux candidats les rend plus impatients et curieux encore.

Les Marseillais Vs le reste du monde accueille de nouveaux candidats !

Il faut dire que les internautes sont réellement hâte de découvrir la suite de cette émission culte. De plus, le casting turlupine bon nombre de nouvelles personnes, ce qui rend l’attente plus dure encore.

En effet, après l’arrivée de Jessica, d’autres candidats viennent également sur le devant de la scène pour créer une saison 5 riches en nouvelles choses. Ainsi, on retrouve dans cette nouvelle édition des Marseillais Vs le reste du monde Ricardo, Mélanine Martial et Nehuda.

Mais ce n’est pas tout ! D’autres candidats d’autres programmes viendront pimenter l’émission. C’est justement le cas d’Illan qui est une personnalité publique très célèbre bien que sa réputation ne soit pas très bonne. En effet, ce dernier est connu pour s’embrouiller constamment avec les autres membres de la maison.

Mais cette fois, les fans pourraient découvrir une toute nouvelle personne étant donné qu’Illan a craqué pour une jolie blonde nommée Victoria. C’est très probable alors qu’il se comportera différemment.

Illan et Victoria : c’est maintenant une histoire ancienne ?

Lors du tournage de Marseillais Vs le reste du monde, Victoria et Illan ont été sur la même longueur d’onde et ont fini par fournir un couple très connu du public. En effet, les deux tourtereaux ont toujours été ensemble tout au long du tournage. Cependant, des rumeurs ont circulé dernièrement que Victoria ne calcule plus son amoureux. Se pourrait-il que l’amour a changé ? Rien n’est sûr, mais les puzzles semblent se remettre à ses places.

Illan et Victoria sont séparés

En effet, les internautes ont découvert qu’Illan a supprimé toutes les photos de Victoria sur son compte Instagram. Mais il n’y a pas que cela, il s’est même désabonné de la jeune blonde. En d’autres termes, il a tout remis sur les réseaux sociaux sans donner de détails. Cela signifierait-il que les deux amoureux ne se parlent plus ? Jusqu’à maintenant, aucune information officielle n’est communiquée.