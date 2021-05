Le 24 avril dernier, Matt Pokora et sa compagne, la chanteuse américaine Christina Milian, ont accueilli leur second enfant nommé Kenna.

Pour célébrer cet heureux événement, l’artiste français vient de partager sur Internet des clichés de lui avec ses deux fils…

Les photos de Matt Pokora avec ses deux fils font craquer ses fans

Papa pour la seconde fois !

Matt Pokora (de son vrai nom Matthieu Tota) est à nouveau papa. Le 24 avril 2021, il vient en effet d’accueillir un fils appelé Kenna, lequel est le fruit de son union avec Christina Milian. Le chanteur français âgé de 35 ans et l’artiste américaine sont déjà parents d’Isaiah, leur premier fils né au mois de janvier 2020.

Cette seconde grossesse de Christina Milian s’est déroulée en toute discrétion. Quelques rares photos de Matt Pkorora, telles que celles prises à l’occasion de Pâques (et qui avaient ému les fans !), avaient toutefois été postées par le couple sur les réseaux sociaux.

Mais cette nouvelle naissance ne pouvait tout de même pas restée inaperçue. Pour exprimer son bonheur et le partager avec ses fans, il vient de poster il y a quelques jours deux nouvelles photos sur Instagram.

« Bienvenue mon fils »

Sur le premier cliché en noir et blanc, on peut voir le chanteur, torse nu et le sourire aux lèvres, tenir dans ses bras l’adorable nouveau-né. « Bienvenue mon fils.

Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme », déclare-t-il dans le texte qui commente la photo.

La photo de Matt Pokora « Mes garçons et moi »

Sur la seconde photo, également en noir et blanc, on voit Matt Pokora quitter fièrement la maternité pour rejoindre sa maison localisée à Los Angeles.

Il porte d’un côté son fils ainé, Isaiah, et, de l’autre, le petit Kenna installé dans son cosy. « Mes garçons et moi », commente-t-il en légende.

Ces photos touchantes ont déjà fait fondre les nombreux fans du chanteur (son compte Instagram est suivi par près de 3 millions de personnes !)…

Rappelons que Matt Pokora est également le beau-père de Violet, la fille que Christina Milian a eue d’une précédente union et qu’il considère comme son premier enfant