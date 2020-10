Cate Upton et Kate Upton : des jeunes adolescents pris au dépourvu !

Mener une vie de star signifie être confronté quotidiennement aux feux des projecteurs. Jongler entre vie familiale et carrière professionnelle peut engendrer des conséquences surprenantes. Dernièrement, Cate Upton en a fait l’expérience.

Les conséquences de l’homophonie entre Cate Upton et Kate Upton



Depuis son mariage avec Andrew Upton, Cate Blanchett prit le nom martial de Cate Upton. Ce nom lui a pris au dépourvu de jeunes adolescents.

Selon Cate Blanchett, les amis de ses fils l’ont confondu avec Kate Upton (mannequin). Selon elle, ce fut la première fois qu’elle fait face à cette situation un peu gênante. Quelque temps après l’incident, la jeune femme décide de révéler son ressenti lors d’un interview exclusif qu’elle a accordé au magazine OK !

Vous avez sans doute entendu que j’ai été confrontée à une situation embarrassante et hilarante en même temps. Lorsque mes enfants ont intégré leurs collèges, beaucoup de ses camarades se sont focalisées sur leurs noms de famille “Upton”. Par conséquent, ils m’ont confondu avec Kate Upton ! Lorsque je me suis présentée devant le collège, j’ai remarqué une immense déception et une tristesse sans précédent dans les yeux de ses camarades. Au début, je me suis demandé si mes fils ont fait quelque chose de grave ou que je porte des vêtements à l’envers. Leur tristesse était palpable, a-t-elle confié.

La résolution de Cate Blanchett



Après cette situation à confusion, Cate Blanchett en tire une vérité à couper le souffle. « D’après les évènements que je viens de vivre, je me suis rendu compte que notre image vieillit au fur et à mesure où nous prenons de l’âge. Nous commençons petit à petit à disparaître jusqu’à faire place aux nouvelles célébrités. Lors de nos dîners familiaux, j’ai eu la chance de décortiquer petit à petit cette vérité avec mes fils. Je les remercie infiniment de me tenir informée des dernières nouvelles. Sans eux, j’ignorais avec quelle personnalité ses camarades m’ont confondue ! » affirme Cate Blanchett.

Cependant, elle remercie également les camarades de ses fils : « Je souhaite remercier de vive voix les camarades de classe de mes fils. Sans cette confusion, je n’aurai jamais eu la chance de renforcer mes liens avec ma progéniture. En effet, tenir une conversation avec de jeunes adolescents n’est pas une chose facile. » Selon Cate Blanchett, c’est une anecdote que sa mère lui disait souvent. « Se résoudre à ce que nos enfants nous quittent petit à petit n’est pas une chose facile. À un certain moment, il faut les laisser s’en aller. C’est ce que ma mère disait souvent » a-t-elle ajouté.