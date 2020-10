Jade Hallyday : ses fans sont remontés suite à une de ses photos Instagram !

Jade Hallyday est une des personnes les plus connues dans le monde. Elle est effectivement très populaire et recorde des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Tout comme les jeunes filles de son âge, Jade Hallyday est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Connue pour les photos audacieuses qu’elle poste souvent, celle-ci a, il y a quelques jours encore fait le buzz avec un cliché hors du commun.

Bien entendu, les répercussions de cette photo sur les fans et les réseaux sociaux sont importantes. Il est donc normal que l’on y prête un minimum d’attention afin que l’on comprenne ce qui se passe vraiment. D’ailleurs, on ne peut pas dire que les réactions des personnes qui suivent cette célébrité sont démesurées, car leur mécontentement sont très ressenti. On s’attend même à des commentaires agressifs ou des remarques froides sur les réseaux sociaux à son égard.

Biographie de Jade Hallyday

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Jade Hallyday est la fille adoptive de Laeticia et Johnny Hallyday en 2004 au Vietnam. Adoption qui constitue un grand tournant pour la petite fille puisqu’elle va désormais connaitre un destin extraordinaire entre la France et les USA où elle est scolarisée.

https://www.instagram.com/p/CEkC0QFBlGE/

À titre de précision, cette jeune fille étudie aujourd’hui au lycée français de Los Angeles. Après une période de confinement aux Etats Unis, elle peut finalement rentrer chez elle et poursuivre ses études sur l’île de Saint-Barthélemy, auprès de ses parents. Entre ses études et ses talents de ballerine, la jeune fille est également un membre actif sur Instagram, où elle partage ses moments forts du quotidien.

Des milliers de followers sur Instagram

Jade Hallyday récolte souvent des likes sur ses charmantes photos sur les réseaux sociaux. Même si ces photos peuvent parfois être osées, les membres de sa communauté et le grand public semblent jusque-là tolérer voire apprécier les clichés qu’elle partage.

D’ailleurs, ce genre de publication et leur côté sexy font partie des atouts qui augmentent la cote de la jeune fille. Mais cette fois-ci, elle choque la plupart de ses admirateurs en postant une photographie des plus osées.

Réaction du public face à la photo

La photo récemment postée par la jeune lycéenne a provoqué pas mal de réactions. À première vue, les spectateurs semblent partagés par rapport à leur opinion sur la publication de Jade Hallyday sur Instagram.

Quelques compliments venant des fans

Bien qu’une grande majorité des spectateurs ayant vu la photo osée en sweat noir de Jade Hallyday a été agacée par l’audace de la jeune fille, plusieurs fans n’hésitent pas à donner leur avis et à la complimenter sur sa photo.

Les critiques négatives abondent sur Instagram

Cette influenceuse de 16 ans a encore une fois énervé le public à cause de la photo d’elle habillée uniquement d’un sweat noir. Jade Hallyday, voulant publier une photo qu’elle trouvait sexy, ne s’attendait pas à ce que sa communauté, ainsi que les internautes jugent sa photo de vulgaire et déplacée.

À leur décharge, la photo en question dévoile presque l’intégralité de son corps, surtout que Jade ne semble rien porter sous son sweat-shirt.